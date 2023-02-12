有竊盜前科的30歲李姓男子，涉嫌台中市7件闖空門偷竊案件，並偷走勞力士手錶、現金等，得手後變賣，造成民眾損失70多萬元財物，警方調查發現，李每次行竊爬窗入門還反鎖，並脫掉鞋襪以避免失風，警逮捕李依刑法竊盜罪嫌移送，經檢方聲押獲准。

經警方調查，李姓男子平日遊手好閒，不務正業，缺錢就動起歪腦筋，行竊資歷有10年，這次因涉嫌竊盜落網，也被員警發現李嫌是「赤腳大盜」，利用爬窗方式進入屋內，脫掉鞋襪、赤腳行動，闖入後還會把門反鎖，擔心被人撞見遭逮。

警方指出，李嫌在台中市多處犯下闖空門住宅竊盜案，且李嫌十分狡猾，偷取財物一得手就透過管道變現，很多民眾受害，警方獲報後立即成立專案小組，抓「赤腳大盜」。警訊後依涉嫌刑法竊盜罪嫌送辦，檢察官認李嫌惡性重大且有反覆實施之虞，聲請羈押獲准；警方另擴大追查釐清李是否還涉及他案。

警方提醒，貴重物品應妥適存放保管，不要任意放置在容易取得的地方，甚至可考慮向銀行租借保險箱保管，以免引起不肖分子覬覦，造成財物損失。呼籲民眾，隨時注意店內或處所周邊的人、事、物，遇有可疑，隨時可以通報轄區派出所或撥打110請求警方到場了解，杜絕犯罪情事發生。