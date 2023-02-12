花蓮縣6個月至11歲幼兒及50歲以上，即起凡接種基礎劑或追加劑任一劑者，即可獲得百元衛教品。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

新冠疫情緩解，中央將放寬室內口罩禁令，花蓮縣衛生局考量縣內還有許多長輩及幼童尚未接種疫苗，即起祭出6個月至11歲幼兒及50歲以上，凡接種基礎劑或追加劑任一劑者，即可獲得百元衛教品，盼能藉此提升全縣疫苗覆蓋率。

衛生局統計，截至今年2月8日，縣內總人口數疫苗涵蓋率第1劑為88.1％、第2劑83.0％、追加劑68.8％。其中，65歲至74歲第1劑接種覆蓋率為87.6％，75歲以上為78.4％，相較全國接種覆蓋率較為落後。

衛生局指出，去年年初因關注到長者施打疫苗的情形，便積極推動長者接種服務，並於同年2月起，調查長者不願接種疫苗的原因，發現最多是「擔心接種副作用」共佔44％，其次則為「家人和親友不建議」佔8.9％、「卧床或行動不便」佔8.5％、「疫苗不信任」佔4.9％、「交通不便」佔0.7％。

衛生局因應調查結果，除錄製長者疫苗宣導短片，鼓勵長者及家人接種，另提供「護老計畫」多項服務，如行動不便的長者且為長照服務對象，可透過申請長照交通車、陪同接種服務，75歲以上長者非長照服務對象，可由衛生所保健志工陪同至衛生所接種或安排到宅接種服務，截至今年2月8日，65歲至74歲接種率提升6.7％，75歲長者提升10.14％。

衛生局表示，雖然長者接種疫苗的提升幅度較緩，但會持續透過護老計畫各項服務，鼓勵長輩接種疫苗，且縣長徐榛蔚重視幼兒及長者健康，鼓勵施打疫苗提升自身保護力，符合接種對象包括6個月至11歲幼兒及50歲以上，凡接種基礎劑或追加劑任一劑者，即可獲得100元以下的衛教品。

衛生局長朱家祥提醒欲前往接種疫苗者，應備妥健保卡或身分證，如為接種第2劑或追加劑，則需攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，疫苗施打電話預約或至38家合約診所及13鄉鎮巿衛生所施打，相關資訊可上花蓮縣衛生局網站查詢。