「白沙屯媽祖」徒步進香今天起駕！總統府祕書長林佳龍今天表示，今年報名隨行創下了歷史新高，突破11萬香燈腳沿途護駕。這是台灣重要的宗教盛事之一，「 粉紅超跑」指引帶路，沿途總有許多感人的故事，是我們台灣獨特的祈福風景。

拓展宗教版圖是民進黨組織戰重要策略，尤其是全台最大信仰的媽祖廟，相關活動積極參與，白沙屯媽祖徒步進香活動近年更是熱衷，蔡英文總統和副總統賴清德昨天陸續前往拱天宮參香，藍綠政治人物也競相露面。

林佳龍今天在臉書表示，他過去在擔任交通部長時，也特別請台鐵加開區間車、對號車班次與接駁車加強疏運，希望能服務來自各地信徒與國際觀光客。近年來他也幫忙牽線，讓熱心的企業協助募集醫療補給專車。

他感謝芳馨醫護隨行徒步緊急救護團隊，志工成員由醫師、護理師與消防員組成，為廣大信徒做健康照護。

他說，一路上機動補給指揮車隨叫隨停的巡檢服務，能強化緊急救護效率，讓醫療團隊能把握緊急救護時機，安心陪伴媽祖為期9天8夜的徒步進香。「讓我們一起向媽祖祈願，保佑台灣風調雨順、順遂平安。」