王姓女子在旅館輕生，救護人員將她送醫急救。（讀者提供／程炳璋台南傳真）★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。

家住高雄的王姓女子因愛上有婦之夫，不堪感情困擾情緒失控，10日瞞著家人北上台南投宿旅館，傳手機簡訊給友人透露輕生念頭，警方調閱監視器尋人，12日凌晨零時許終於查知她的投宿旅館，趕到房間時她已昏迷，緊急送醫治療才救回一命。

25歲王女「愛上不該愛的人」內心飽受道德掙扎，10日離開高雄住家到台南散心，11日卻傳簡訊給朋友，表明輕生意圖，朋友急忙報案，警方獲報後，從台南高鐵站一路調閱計程車車牌尋人。

警方先找到王女10日投宿在北區的一間旅店，發現她已退房離去，警員未就此放棄，再根據她搭車離去的車牌，找到計程車主，詢問得知她又轉往投宿中西區友愛街一家旅店，警員確定她入住後，前往房間敲門未應。

追查過程等於與時間拔河，警方第一時間聯絡王女母親北上台南，王母陪同警方一起進入女兒投宿房間，警員發現王女已氣若游絲，昏迷躺在床上，桌上有一堆藥物包裝紙，急忙叫來救護車將她送往醫院急救，經救治後生命狀況恢復穩定。

王母感謝警方鍥而不捨的找到女兒，她表示，只知道女兒最近因為感情問題情緒不穩，離家到台南散心，不料卻接到女兒的朋友致電告知其輕生，幸好警方快速找到人，即時在鬼門關前搶回女兒生命。

警方表示，員警受理輕生案件，會比照特殊案件動員協尋，提醒民眾可善用自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995與張老師專線1980等心理諮詢電話尋求協助。

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