嘉義市政府教育處換算，一位學生接受完9年國中小學教育，就可省下大約350份的早餐。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市早在97學年度開始，就自籌預算全面補助、購買國中小學學生教科書，近年物價飛漲，加上108新課綱上路，教科書選擇、數量變多，教科書成本逐年增加，市府編列的採購預算這2、3年明顯不足，在市議會支持下，經費從去年2775萬元提高到4000萬元，大大減輕家長負擔。

在嘉義市議會支持下，市府採購教科書經費從去年2775萬元提高到4000萬元，大大減輕家長負擔。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市自籌經費全面補助購買國中小學學生教科書，且不只公立國中小學生受益，私立中學國中部學生也享有福利，嘉市教育處長林立生說，今年感謝議會全力支持，通過4000萬元教科書預算，讓每位家長不必繳納書籍費。

在嘉義市議會支持下，市府採購教科書經費從去年2775萬元提高到4000萬元，大大減輕家長負擔。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

教育處課程發展科長張家瑀說，去年編列2700多萬採購教科書，因108課綱上路，教科書逐年汰換，經粗略換算，現1科課本成本要多支出10元上下，這2、3年教科書採購實際支出經費已達3500萬以上，不足部分只能從教育處其他結餘經費支應。

以110學年第2學期來算，因各校教科書使用版本不同，每位國中學生，家長可省下約1500元，國小約1000元，以目前物價來說，一份早餐約60元，一位學生接受完9年國中小學教育，就可省下大約350份的早餐，對於家裡有2至3名就學學生、經濟負擔較重的家庭而言，更是一項利多。

林立生說，因為教科書補助，國中小學生除營養午餐費外，每人只需繳不到300元費用，另為響應環保政策，藝能及活動科目教科書採每2年補助1次，暢導永續循環的理念，重覆使用1次，希望教導學生惜物愛物，並從小養成做筆記的好習慣。

嘉義市市長黃敏惠表示，嘉義市10大旗艦計畫中提出的「教育新世代」，藉由發揮嘉義市教育強項，培養出影響未來的人才，因此市府一向在教育上挹注大量資源，既嘉惠國中小學的學子們，也減輕家長們的負擔。