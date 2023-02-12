為緩解「保交樓」壓力，2023年大陸將有更多省市探索預售制度改革或試點現房銷售。近期包含浙江、河南、河北、山東、福建、天津等省市陸續召開年度住房和城鄉建設工作會議，多地表示聚焦「保交樓、穩民生」防範化解房地產項目逾期交付與房企債務風險的化解。同時如山東、安徽、河南等地更進一步明確表示，將因地制宜展開現房銷售試點。

大陸從去年下半年發生多地樓盤停工、延期交付事件，除消費者購房信心受挫，房市復甦也受到影響。據CRIC調研數據截至去年底止，32個典型城市重點監測的290個專案中，仍有126個專案處於停工狀態，也讓「保交樓」持續成為今年部署年度房市工作的關鍵。

華創證券房地產組組長、首席研究員單戈表示，2023年地產投資取決於保交樓的推進，而非銷售的回暖。

此外，由於短期內房企債務和樓盤停工現象依然存在，據第一財經報導，武漢、鄭州、合肥等多地購房者更青睞「所見即所得」的現房或准現房。其中，河南省已確立今年將以鄭州、開封為試點，積極探索預售制度改革和現房銷售。

據上海易居房地產研究院研報，從全大陸房地產市場交易結構來看，現房銷售從2021年6月占比9.5％，直至去年12月已上升至13.9％。上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進認為，在最近5年改革下，2028年現房銷售規模占比有望達到20％。