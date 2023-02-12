台灣燈會新住民共創特色燈區，「我們在這」傳達社會包容力量。

移民署署長鐘景琨11日至松山文創園區，參與新住民發展基金會補助的台北市燈會「新住民燈區」，欣賞新住民及國人共同創作的作品，包括「我們在這」、「人人 Hito Bito」、「種下台北味道」等7組創作。

移民署表示，作品特別邀請新住民透過參與式對話、研習營及工作坊精心共同討論後製作。在亮點燈組是由藝術家王文志，和新住民分享彼此面對新環境的心情，創作成「我們在這」的燈飾作品，以竹材編織的概念，象徵面對生活上的挑戰，新住民總以堅定的心志，抵抗各種風風雨雨，社會包容的力量，總能讓人安然面對。

鐘景琨表示：「創作者想對台灣民眾傳達對這塊土地的認同，落地生根的故事，象徵不同文化，彼此照護」。活動安排作品串聯定時定點快閃展演，將新住民燈區的其他作品如「星空下的我們」、「種下台北味道」、「記憶之河」及「人人 Hito Bito」，融入腳本故事，民眾可藉由欣賞表演，認識新住民文化。

移民署表示，為了迎接各地遊客，台北市政府規劃培訓30名新住民及其子女擔任多語導覽人員，也提供「2023 台灣燈會在台北」多國語導覽解說，歡迎民眾至松山文創園區觀賞新住民作品。