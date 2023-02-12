大陸官員來台弔唁星雲法師遭我方拒絕入境，前陸委會副主委張顯耀接受本報採訪時直言，若台海和平穩定是兩岸大戰略的話，則大陸官員或卸任官員來台交流都是「求之不得」。而國民黨副主席夏立言赴陸訪問，他認為對台海情勢降溫具重要意義，呼籲執政黨不該抹紅抹黑，並設下框架限制。

針對大陸前宗教事務局長葉小文申請來台弔唁星雲法師遭拒，對兩岸事務嫻熟的張顯耀表示，葉已退休，會引起台灣怎樣的動盪不安？直指陸委會稱葉過去來台曾發生陳抗事件，援例未許可入境案「完全是推卸之詞」。

而大陸國台辦副主任龍明彪等12位台辦、統戰部門官員同樣想來台弔唁，陸委會稱陸方未循既有機制聯繫，全團行程因此喊卡。張顯耀指出，過去大陸現職官員率團來訪，若涉及政治和政策面，兩岸確實有常態性溝通機制，反之則視為一般民間交流活動。

但張顯耀補充說，過去我方歡迎大陸對台系統高層來台訪問，因這對增加兩岸互信及雙邊關係往來具有正面助益。如果「台海和平穩定」是兩岸大戰略的話，則大陸官員或卸任官員來台交流都是「求之不得」，但現在的政府缺乏如此的高度和功能。

另外，夏立言先後與國台辦主任宋濤與中共中央政治局常委王滬寧會面，張顯耀說，當前中美關係緊張，台海情勢嚴峻超過任何時候，此時最大在野黨率團赴陸訪問，對台海的和平穩定具重要意義，執政黨不該抹紅抹黑，並設下框架限制。且在野黨沒有執政的功能與權力，「何來賣台之有？」

張顯耀認為，近期北京已釋出重大訊號，對台交流合作的消息接二連三出現，代表大陸不希望把台灣及兩岸關係當成中美較勁的籌碼，而夏立言見到王滬寧和宋濤，已經清楚傳達出這樣的訊息。他直言，這對降低兩岸緊張是很好的契機，主政者應該把握。