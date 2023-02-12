現年36歲的南韓影帝劉亞仁多日前才爆出濫用南韓管控藥物異丙酚（俗稱牛奶針），遭到警方帶回進行檢驗，沒想到卻從尿液檢測中意外驗出大麻陽性反應，讓外界震驚不已，他手上的4個代言廠商也從開放態度轉變為下架廣告的行動，若屆時調查結果證實染毒，他恐將背負比簽約金還多出10倍的違約金給帶言廠商，下場相當慘烈。

根據南韓媒體的綜合報導，劉亞仁雖年僅36歲，卻因帥氣的外貌與精湛的演技成功打開知名度，在南韓演藝圈中占有相當重要的地位，因此他即使手中看起來只握有4家代言，實則上還有拉麵、國際精品、購物商場、運動品牌，保健食品等更多的品牌，還在持續使用他的肖像權來達到宣傳效果。

而根據業界人士爆料，劉亞仁在2015年時的廣告代言費就高達5、6億韓幣（約新台幣1190萬元以上），現在更上升至8、9億韓幣（約新台幣1905萬元以上），雖然現在無法準確的預估確切的違約金額，但若最後檢驗結果證實違法吸毒，那很有可能將付出比簽約代言費高出10倍的賠償金額，到時他將真的「人財兩失」。

據了解，劉亞仁傳出染毒消息後，他所代言的廣告商已迅速將他的照片於官方網站中下架，相關的社群媒體也快要找不到他的照片，可見這次的尿液檢驗結果影響相當大，而他主演的電影《勝負》、《Hi Five》雖早已拍攝完成，進入後期的製作階段，但原本預計分別在4、5月及5、6月上映的電影恐將因染毒風波而延後，甚至也影響到相當關的工作人員及其他演員，影響範圍之大也讓眾人相當擔憂。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！