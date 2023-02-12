美國一架F-22戰機今天依加拿大總理命令，在加國領空擊落一個不明物體，是兩天來第2起這類射擊行動。一週前的中國偵察氣球事件讓北美繃緊神經、引發全球關注。

日本時事通信社報導，日本上空近年也相繼出現疑似中國偵察氣球的飛行物體，雖然防衛省採取的立場是「即使是氣球也屬侵犯領空，將進行必要應處」，包括擊落在內的因應作為都有可能，但多數看法認為從武器使用難度高及技術問題來看，實際上要擊落有其困難。

日本宮城縣等地的東北地方，2020年6月及2021年9月都曾被目擊類似飛行物體。日本防衛大臣濱田靖一今年2月10日在記者會上說，自衛隊反潛巡邏機2022年1月也曾在九州西方公海上空發現國籍不明的氣球。

日本自衛隊法規定，對於侵犯領空的航機等，可以採取強迫降落或離開領空的必要措施，如果屬緊急避難或正當防衛時，甚至也有可能使用武器。

日本航空自衛隊基於自衛隊法可派戰機緊急升空負責警戒監視。一般因應他國航機等侵犯領空的流程，會先在領空外側的防空識別區要求該航機等改變航線，如果對方執意侵犯領空的話，可採取警告射擊等強制措施。

即使對方航機等為無人設備，日方也是以相同流程進行因應。

日本2021年度戰機緊急升空次數高達1004次，大多數都是因應中國及俄羅斯軍機或無人機；雖然氣球在國際法被視為相當於航機，但日方至今未曾公布過為因應氣球讓戰機緊急升空，研判是因為能從雷達上辨別高度與速度，所以做出威脅不大的判斷。

濱田今年2月7日在記者會上被問到關於擊落氣球時說，「這是可能的，有必要的話就會進行」；不過，自衛隊從未有擊落侵犯領空對象的前例，2020年6月發現類似氣球的物體時，時任防衛大臣的河野太郎說「對安全保障沒有影響」，所以只由自衛隊透過雷達監視，並未採取擊落等因應作為。

愈來愈多聲音認為第一線的因應有難度。航空自衛隊相關人士說，氣球所在的空域比戰機巡航高度來得更高，速差也大，「要因應需要有高度技術及特殊裝備」。

防衛省官員也說，因應氣球能算緊急避難或正當防衛嗎？難度很高；要因應也受到外交情勢的左右，強調「政治判斷不可或缺」。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120212