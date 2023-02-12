「普諾麵包坊」推出超過10款草莓系列商品，最低只要45元銅板價即可入手。（普諾麵包坊提供）

初春時分適逢草莓季節，鮮豔欲滴的草莓刮起紅色旋風，席捲全台。「普諾麵包坊」推出多款草莓限定商品，22公分的巨無霸「可頌美莓」，還被封為「草莓劍龍」。板橋凱撒大飯店則攜手台灣在地花草茶品牌「小草作」，推出「莓好假期」住房專案，住房還可獲贈「莓好組禮包」。今年春天就用草莓開啟「莓」好篇章。

「莓」好滋味擄獲味蕾 逾10款草莓商品45元起

「草莓小波派」膨鬆的戚風蛋糕搭配香草卡士達醬，夾入新鮮草莓，適合多人聚餐共享。（普諾麵包坊提供）

原位於神旺大飯店的「普諾麵包坊」，單月可創造平均約600萬元的營收，締造業界傳奇，被稱為「東區烘焙霸主」。在飯店熄燈後，麵包坊遷移新址，新店址鄰近捷運忠孝敦化站，從去年10月下旬開業至今4個月，每日來客數逾百人次，表現亮眼。

「普諾麵包坊忠孝店」因應時令，推出逾10款的草莓系列品項，要讓甜點控們「莓」好迎新春。其中首推獨家特製22公分的「可頌美莓」，巨無霸身形被網友冠上「草莓劍龍」封號。內餡使用酸甜的草莓卡士達，搭配香濃滑順的牛奶卡士達餡料，好拍好吃，深受網美喜愛。

閨密們聚餐則可考慮「草莓小波派」，綿密澎鬆的戚風蛋糕加上自製的香草卡士達醬，夾入果肉飽滿的新鮮草莓，再搭配香甜奶油餡，「莓」好滋味帶來幸褔小確幸。若想單純品嘗新鮮草莓風味，主廚推薦新鮮奶油搭配香甜誘人的粉嫩草莓組合成的「草莓皇后」，是早餐的好選擇。草莓系列限定商品45元起。

板橋凱撒聯名小草作 住房送「莓好禮盒組」

板橋凱撒大飯店「莓好假期」住房專案，平日入住豪華客房每晚4200元起。（板橋凱撒大飯店提供）

板橋凱撒大飯店攜手台灣在地天然的花草茶品牌「小草作GRASSPHERE」，推出「莓好假期」住房專案，平日入住豪華客房每晚4200元起，含隔日自助式早餐，加贈「Pink Bubble莓好組」，專案至4月30日止。

「Pink Bubble莓好組」內含小草作草莓果乾水1包、草莓洛神蜜香紅茶1包及氣泡水。（板橋凱撒大飯店提供）

「莓好禮盒組」選用「小草作」特製果乾水或草莓洛神蜜香紅茶，DIY搭配氣泡水，水中散發淡淡花果香氣，增加飲水的小樂趣和旅行的儀式感。「草莓果乾水」以草莓作為基底，搭配鳳梨、柳橙、檸檬3款不同層次風味的水果，再搭配花草等無毒有機食材，交織出充滿花果香氛的清新滋味。「草莓洛神蜜香紅茶」則選用宜蘭蜜香有機紅茶葉，搭配以常溫烘乾的台灣有機草莓和台南洛神花，冷泡品嚐，茶香味帶有果香酸甜口感，亦可熱泡一壺水果茶，享受茶香、果香多層次的香氣與風味。