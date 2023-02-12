彰化縣政府12日在原住民生活館舉辦原住民團圓賀喜迎新春活動。彰化縣長王惠美現身會場，換上原住民傳統服裝與現場上百原民同歡，王惠美說，藉由新春活動集合所有彰化原住民朋友，除了歡聚聯誼之外，也讓所有原民了解縣府的努力，讓他們感受到最好的照顧。

現場居住在彰化各地的原民朋友齊聚，場面熱絡。（吳建輝攝）

彰化縣政府12日集結所有彰化縣原住民，舉辦新春團圓活動，除了讓他們感受春節歡樂氣氛外，也作為各族傳統文化維繫的橋樑，王惠美還帶來旗艦多媒體液晶螢幕、微波爐及議長提供的50吋液晶電視供抽獎，將活動帶入最高潮。

王惠美說，藉由新春活動集合所有彰化原住民朋友，除了歡聚聯誼之外，也讓所有原民了解縣府的努力，讓他們感受到最好的照顧。（吳建輝攝）

王惠美表示，原住民團拜迎新春，齊聚所有原民朋友祝福大家新年招財又進寶，除了新春祝福之外，縣府在推動原民各項權益予保障，也不遺餘力，例如馬上關懷的「急難救助」、「中低收入戶」的生活扶助、原住民建購及修繕住宅補助等，讓我們原民鄉親能受到最好的照顧服務。

活動現場財政處、社會處、勞工處、行政處、衛生局、警察局、環保局、彰化地政事務所、海巡署中部分署、陸軍十軍團招募組及民政處組成的服務團隊，介紹各項權益福利事項提供諮詢服務與宣導，讓所有原住民瞭解自己的權利及義務。