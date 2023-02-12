台灣花磚博物館，館內充滿世界級珍貴的花磚文化。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

迎接浪漫西洋情人節，嘉義市政府為戀人們規畫獨有的「潮選浪漫花旅」，邀情侶攜手同遊炮仗花花海美景，共享甜點美食，再為彼此挑選專屬的花磚情人禮，從早玩到晚，為戀情幸福加溫。2月14日前參加「嘉市好旅行」臉書「西洋情人節告白」，還可抽電影券，營造「嘉式」情人節氛圍。

市府觀光新聞處長張婉芬指出，嘉義市有豐富文旅景點與巷弄創意美食，包括市立美術館、嘉義文創園區、花磚博物館、檜意森活村、車庫園區、舊監獄、實驗木場等都是熱門景點，逢假日滿滿人潮，2月14日情人節正逢炮仗花季，嘉義農業試驗分所外牆的炮仗花現正綻放中，一串串橘黃色絕美花瀑綿延數百公尺令人驚艷，是季節限定新秘境，歡迎情人或友達以上，戀人未滿的曖昧好友，一起體驗「嘉式」浪漫情人節。

台灣花磚博物館，館內充滿世界級珍貴的花磚文化。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

張婉芬進一步指出，嘉市還有許多老宅改裝的好拍風格小店，市府盤點了「100＋Select 嘉市潮選店」，每間潮選店都有屬於自己的故事，享受職人精湛的手藝，也是戀情加溫的獨「嘉」秘笈，像西榮街「木木彡甜點咖啡」，能讓顧客享用咖啡與甜點，充滿生活儀式感。「岬島 Jia Daò」取自於台語發音的「吃午餐」，一進店門，連續的拱形窗長廊，讓人彷彿置身美術館。

市府盤點了「100＋Select 嘉市潮選店」，每間潮選店都有屬於自己的故事。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

「舊時光新鮮事」主理人Angela發揮醫護專業，研發刺激視、聽、味、觸、嗅覺五感體驗的咖哩簡餐，享受美食同時健腦，張婉芬強調，「100＋Select 嘉市潮選店」每間都是精彩的生命劇場。

嘉義市還有全台第一，也是唯一的台灣花磚博物館，館內充滿世界級珍貴的花磚文化，2022年9月完成歷史建築的結構加強後重新開館，呈現更美的花磚展覽，張婉芬說，熱戀中的情侶或曖昧好友，來到花磚博物館都能讓感情再升溫。

如果想要和心儀對象一起看電影，觀光新聞處推出新活動，即日起至2月14日，民眾只要到「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁按讚，參加「西洋情人節告白活動」，並以嘉義市最新景點KANO遊客中心為背景拍照，留言告白分享貼文，就有機會獲得嘉義市in89豪華影城電影券2張。