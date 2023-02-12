苗栗縣泰安鄉公所11日在新行政大樓及清安豆腐街，舉辦鬧熱泰安尞天穿客家文化節暨表揚傑出農民活動，結合農民節表揚大會感謝農民辛苦的耕作，同時安排藝文團體、街頭藝人展演及工藝DIY、美食品嚐等，提升豆腐街的商機，副縣長鄧桂菊肯定這項活動展現原鄉傳承客家文化及族群融合。

客家族群特有的天穿日節慶，源於古代女媧煉製五色石補天的傳說，在這一天男不耕田、女不織布，讓大地休養生息，感念女媧的恩澤，並展現客家人敬天愛物精神。

泰安鄉雖屬於原鄉，但除了原住民族外，也有客家族群，在原鄉舉辦鬧熱泰安尞天穿客家文化節暨表揚傑出農民活動，展現了當地族群融合，而且重視客家文化的傳承。

昨天在泰安鄉公所新行政大樓廣場及清安豆腐街舉辦的客家文化節暨表揚傑出農民活動，在阿貴師醒獅團的戰鼓聲中揭開序幕，並由副縣長鄧桂菊、縣議員劉美蘭、鄉長陳吉基、縣府原民中心主任蔣意雄、鄉代表、村長等人共同啟動，吸引了大批鄉親、遊客參與。

副縣長鄧桂菊指出，縣府重視文化保存發展，「傳承在地文化，融合多元民族」更是縣長鍾東錦競選政見的10大願景目標之一，更是對苗栗鄉親的承諾，希望苗栗的各個族群文化都能蓬勃發展。

鄧桂菊說，藉由客家天穿日的活動，頒獎表揚農民一整年的辛苦，並整合當地的觀光資源，除了帶動泰安鄉溫泉產業，更增加清安豆腐街的商機，提升店家收益，既傳承發揚客庄傳統獨特的民俗節慶文化，亦促進農業、經濟發展，意義非凡，值得讚揚。

活動在鄉公所新行政大樓廣場安排客家歌謠、原住民舞蹈表演、頒獎表揚優秀農民與產銷班，豆腐街有美食品嘗、口金包及燈籠DIY、搗粢粑製作體驗，另外，還安排藝文團體、街頭藝人展演、舞獅跳樁祈福、豆腐街踩街，以及有獎徵答等豐富精彩的節目。