塞普勒斯北部海岸在10日發現6頭喙鯨屍體，在9日則發現了4頭鯨魚擱淺，其中3頭回放海中，1頭已死亡。該國鑑定這些鯨魚為柯氏喙鯨，在塞普勒斯近海並不常見，猜測應與鄰國土耳其及敘利亞強震有關。

這些鯨魚是在塞普勒斯北部海岸相對較隱密區域發現的，在土敘強震造成數萬人死亡時，地中海東部島嶼也有震感。

漁業和海洋研究部門表示，「鯨魚有一個受海洋噪音影響的迴聲定位系統，可能會受軍事演習、地震演習或該地區自然發生的地震影響。」