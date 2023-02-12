當參賽人潮接連跑上金門大橋時，可以明顯的感覺到整個橋面都跟著跑者的腳步一起律動。（于家麒攝）

邁向第16屆的2023金門國際馬拉松競賽組今（12）日上午登場，分別進行路跑組、半馬組及全馬組3組賽事，有來自18個國家共8000位選手報名參賽。天還沒亮跑者便陸續抵達會場熱身，主舞台上也擠滿了人群排隊拍照留念；在樂天女孩啦啦隊帶來精采熱舞與暖身操後，各賽組陸續鳴槍起跑，奔向金門大橋，當人潮接連跑上大橋時，由於人數眾多，可以明顯的感覺到整個橋面都跟著跑者的腳步一起律動。

2023「金門馬」競賽組登場，天未亮跑者便陸續抵達會場排隊拍照留念。（于家麒攝）

與會來賓共同鳴槍後，路跑組、半馬組及全馬組接連開跑，奔向金門大橋。（于家麒攝）

活動由「樂天女孩」帶來的勁歌熱舞，揭開競賽組賽事序幕。（于家麒攝）

2023「金門馬」Day－2競賽組登場，活動由樂天女孩啦啦隊所帶來的勁歌熱舞揭開序幕，金門副縣長李文良主持致詞時表示，睽違了3年，眾所期待的金門馬拉松終於再次登場，今天進行的賽事將首度跨越金門大橋，並可順道跑遍烈嶼鄉欣賞沿途美景，祝福大家順利完賽，奪取佳績。

國軍海龍蛙兵僅穿「小紅褲」參賽，成為全場焦點。（于家麒攝）

比賽由副縣長李文良、行政院政務委員張景森、僑委會委員長徐佳青、陸委會副主委邱垂正、帛琉觀光部長提莫特柯爾（Ngiraibelas Tmetuchl）等來賓共同鳴槍後，路跑組、半馬組及全馬組接連開跑，8000人陸續奔向金門大橋。

有跑者反應金門大橋上人潮擁擠，以至於賽道混亂，影響選手成績。（于家麒攝）

很多跑者佇足停留拍照造成「塞車」，對於專業跑者的比賽成績影響甚鉅。（于家麒攝）

由於金門大橋寬度有限，加上3組比賽起跑時過於接近，半馬及全馬組跑者後來居上，趕上有3300人參賽的路跑組選手，金門大橋上瞬間擠滿人潮，且很多跑者佇足停留拍照，對於專業跑者的比賽成績影響甚鉅。

金門大橋旁還有軍方調來的坦克等軍事武器陳列，非常有戰地特色。（于家麒攝）

有很多參賽者反應，這屆的「金門馬」能跑越金門大橋是非常難得的經驗，但橋上人潮擁擠以至於賽道混亂，多少影響選手成績，也很容易發生危險，真的還有很大的改善空間。也有專業全馬選手表示，能邊跑邊欣賞金門大橋與小金門的環海風光真的很享受，但是戰備跑道上上下下、崎嶇不平，真的「很硬」，幾個長坡也徹底摧毁跑者的心防，可以算是跑過最有挑戰性的比賽之一。

競賽組10.85K路跑組率先開跑，共有3300人參賽。（于家麒攝）

特別率團到金門「取經」馬拉松賽事的帛琉觀光部長提莫特柯爾（Ngiraibelas Tmetuchl）也親自下場試跑，他表示金門有非常棒的空氣與自然美景，跑起來非常舒服，而且主辦單位還特別協調軍方調來坦克與大砲等軍事武器陳列在金門大橋旁，非常有戰地特色，將會把這次觀摩學習的經驗帶回國內，辦出具有帛琉特色的馬拉松。

半馬組女子冠軍為「長跑甜心」張芷瑄，以1小時21分22秒成績封后。（于家麒攝）

經過漫長的拚搏後比賽成績接連出爐，路跑組（10.85K）男子組由周鴻宇以35分33秒拿下冠軍，女子組則由羅珮慈以43分04秒奪下后冠。

在半馬組中，男子組最後由來自肯亞的STEPHEN KIMEMIA NJOGU以1小時08分38秒贏得冠軍；女子組則由去年金門馬拉松女子全馬冠軍的「長跑甜心」張芷瑄以1小時21分22秒封后。

全馬組男女冠軍則皆是由來自肯亞的選手抱回。（于家麒攝）

今年的全馬組男女冠軍皆是由來自肯亞的選手抱回，男子組冠軍由Joseph Mwangi Ngare選手以2小時21分04秒封王，第二名由第四次參賽的黑色閃電蔣介文以2小時24分50秒奪得；女子組同樣也是來自肯亞的PRISCILA CHEPATIY KIPRUTO以3小時0分19秒封后，第二名則是「小隻女孩」李佳玫，跑出3小時02分05秒的佳績，肯亞可說是大贏家！

賽後記者會中，金門縣政府教育處長黃雅芬表示，今天雖然有霧，但是很開心可以讓這多好友一同來跑一趟金門大橋。肯亞男女總冠軍選手更表示，雖然是前兩天才從肯亞轉馬來西亞到台灣，輾轉花費50小時才抵達金門，但金門馬拉松是一個很特別的賽道，他們明年還是希望有機會可以再來到金門馬拉松衛冕冠軍。

而國內馬拉松好手蔣介文，在旁聽到來自肯亞的冠軍選手現齡47歲後笑著表示，這給了他非常大的鼓勵，讓他知道他還可以再跑好幾年。