Tizzy Bac邀請浩子（左）擔任台北場嘉賓。（相信音樂提供）

Tizzy Bac《從地心竄出》演唱會11日在Zepp New Taipei開唱，成軍邁向24年的他們在演唱會上獻出人生首次舞蹈秀，全場帶動唱「地心竄出舞」，嘉賓浩子也掀起高潮，揭開自己獲得校園美少男選拔冠軍的真相和與Tizzy Bac的不解之緣。

浩子與Tizzy Bac首演台語歌〈一條美妙的歌〉，他一出場妙語如珠介紹自己：「大家好，我是瘦子，很瘦的浩子。」笑翻眾人。他與惠婷一邊唱，一邊眉目傳情，唱到一半還玩起把妹魔術，忽然從口袋掏出魔術棒，變出一朵花給惠婷，讓她又驚又喜。

浩子唱到一半搞笑變把妹魔術逗笑惠婷。（相信音樂提供）

惠婷分享創作〈一條美妙的歌〉時，心中都是她的繆思男神浩子的畫面，「今天能和他一起演出，對我來說這一切是奇幻的圓夢之旅。」浩子進一步問都在想像他哪個部分，惠婷笑答：「想著你的高大挺拔！」更把浩子誇上天：「我認為的台味帥哥除了王識賢，再來就是你了！」

浩子更驚爆當年獲得校園美少男冠軍的關鍵，正是因為台下的評審就是惠婷本人，他說道：「謝謝學妹成就我的俊俏！」不過好笑的是，惠婷壓根不記得自己擔任評審的事情，讓全場大笑，他們更帶來24年前的緣份之歌〈心愛的再會啦〉，不忘在台上演起爆笑台語情境劇，還點名在台下欣賞老公前源演出的巴鈺，讓歌迷笑到飆淚。

Tizzy Bac在演唱會上獻出人生首次舞蹈秀。（相信音樂提供）

Tizzy Bac相隔兩年多開唱，以〈鐵之貝克〉開場，並連飆新專輯《Human Error》的〈冬日花朵〉、〈濕狗雪克〉、〈Robot in the Hell〉等曲。

Tizzy Bac也帶來〈You’ll See〉、〈瘋狂的豬〉、〈查理布朗與露西〉、〈瞬間白眼一千遍〉及〈Concession〉等多首招牌歌曲，惠婷說：「一個老團做久了以後，我明白大家還是想聽以前的歌，不過Tizzy Bac為何還是推出新專輯呢？因為我們覺得能夠持續寫新歌，代表這個樂團還是活著的。」《從地心竄出》巡迴演唱會將在3月4日台中Legacy、3月11日高雄後台演出。