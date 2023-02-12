70歲的張先生因上腹疼痛，吃了胃藥後並無改善，反而疼痛感愈來愈明顯，於是前往台北慈濟醫院就醫。胃腸肝膽科醫師陳建華安排腹部超音波檢查，發現張男有膽結石且膽囊壁明顯增厚，診斷為「膽結石合併急性膽囊炎」，若不及時治療，恐會產生敗血症而導致生命危險，遂先做「經皮穿肝膽汁引流術」，加上藥物控制症狀後，2個月後施行「微創膽囊切除術」，術後張先生恢復良好，三天後平安出院。

陳建華表示，成人的肝臟一天可製造約500至700毫升的膽汁，經由膽管儲存在膽囊中，當我們進食時，再由膽囊流出，進入十二指腸，幫助消化，但要是膽汁過於濃稠出現結晶，膽囊、總膽管都有機會形成膽結石，造成膽囊炎、膽管炎或胰管發炎。臨床上，膽結石的發生率約10至20％，且女性多於男性，而40至50歲是膽結石好發族群，其中危險因子包括肝硬化、胃開過刀的病患、多胎產婦、肥胖、糖尿病、攝取過多高熱量食物、快速減肥、影響內分泌造成膽汁濃度過高等等。

陳建華提到，典型的膽結石症狀為右上腹部突然劇痛且持續一小時以上，但有8成的膽結石患者沒有明顯症狀，若反覆上腹疼痛就需要安排超音波、胃鏡檢查，評估是否需要切除膽囊。手術適應症以曾經疼痛、發炎，或造成合併症，就須由外科醫師執行微創膽囊切除術。

然而，許多民眾因懼怕手術，聽聞網路上未證實的消息想自行吃藥排出膽結石，對此，陳建華表示：「臨床上處理膽結石的唯一方法為手術切除治療，沒有溶化膽結石的藥，也沒有讓結石自行排出的藥，震波碎石也只適用於腎結石的患者。所以，當發生膽結石相關症狀時，就必須手術處理。」

陳建華提醒，膽結石的症狀常常與胃發炎或消化性潰瘍類似，而易讓民眾混淆。此外，手術切除膽囊後，膽汁經過總膽管進入十二指腸，雖對生理功能不會有太大影響，但仍可在膽管內慢慢累積成結石，進而引發膽管發炎，因此在飲食方面也須格外注意，避免高醣、高油、高脂食物，且水分補充不能少，更應規律的運動、隨時觀察自身狀況。倘若腹部不適，應盡早讓醫師診察，做適當的治療，避免發生急性狀況，增加治療的困難度。