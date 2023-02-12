台北市長蔣萬安今天由民政局長陳永德陪同悼祭佛光山開山星雲大師，感念大師一生奉獻社會、國家及世界，推行「人間佛教」，精神永存人間。(佛光山提供／林雅惠傳真)

台北市長蔣萬安今天由民政局長陳永德陪同悼祭佛光山開山星雲大師，感念大師一生奉獻社會、國家及世界，推行「人間佛教」，精神永存人間。(佛光山提供／林雅惠傳真)

總統蔣經國先生曾四度來訪佛光山，圖為參觀大悲殿。1978(佛光山提供／林雅惠傳真)

台北市長蔣萬安今天由民政局長陳永德陪同悼祭佛光山開山星雲大師，感念大師一生奉獻社會、國家及世界，推行「人間佛教」，精神永存人間；而談到前往悼祭大師的信眾，沒有太多是來自中國大陸，蔣萬安則盼相關單位能持「開放的態度」。

蔣萬安日前已到台北道場弔唁大師圓寂，今天到佛光山親臨大師法體真身靈前上香祭拜。佛光山住持心保和尚、國際佛光會署理會長慈容法師、都監院長慧傳法師接待陪同。

蔣萬山受訪指出，大師推行的「做好事、說好話、存好心」讓佛法親近眾生，很令人感動。他說大師更有宏觀的國際視野，主張「思想要國際化」、「學習要現代化」，還說過「做事擔當要有勇敢心，和人相處要有恭敬心」。

蔣萬安說，大師的智慧和開示讓他很受用，不管是做人做事或是服務市民都要落實。他也分享小時候就有到過佛光山，近日在「人間福報」也看到刊登前總統蔣經國到佛光山的照片，讓他更能感受到和佛光山有深厚的淵源。

佛光山表示，蔣經國於佛光山開山初期，曾經4次造訪，並於1978年在大悲殿和星雲大師共同留下歷史畫面，令人追思緬懷。

到佛光山悼祭大師的信眾來自五大洲，媒體關切卻少見中國大陸信徒。蔣萬安表示，「當然希望基於人道讓各界都有表達哀悼之意；盼心意不分國家，也讓大家都能前來，這是宗教的事，尤其大師的精神一直在全世界深受感念，希望是『開放的態度』」。

大師一生倡導「和平」，被問到有關和平的看法？蔣萬安說，「我們秉持大師的精神，持續追求和平，那是全世界的普世價值。」

心保和尚、慧傳法師等人接待蔣萬安。心保和尚開示，大師圓寂，並說要乘願再來，會像觀世音菩薩一樣倒駕慈航，繼續來弘揚佛法。大師一生提倡「三好」、「四給」，並透過教育、文化、慈善及共修等傳播佛法，近來還成立三好體協，要透過運動的普及弘揚佛法。

蔣萬安於大師圓寂後，也在臉書發文表達悲痛，並說會謹記大師的智慧及教誨，並希望看到台北市有「仁和安康 富樂吉祥」精神的城市樣貌。蔣萬安一行於拜祭大師後再轉到大雄寶殿禮佛。