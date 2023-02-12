大部分人都渴望財富自由，但有些人不只會自己賺錢，還願意帶著親朋好友一起享福。命理專家艾菲爾老師在臉書粉專分享，生肖屬狗、鼠、豬和牛的人可以說是「行動財神爺」，不但自身帶財，還會帶著朋友一起發財，從不吝嗇與身邊的人分享。

第四名：生肖狗

屬狗的人忠心又顧家，將家人與朋友視為一切，他們為人正義、可靠、重情重義，無論在哪裡，都能得到周圍人的信任，人緣非常好，他們很願意為了朋友兩肋插刀，不求回報為朋友付出，因此身邊的人都對他們滿懷感激，等待成功的時候可以回報恩情。

第三名：生肖鼠

屬鼠的人做事認真負責、反應靈敏，最大的優勢就是出色的理財本領。面對朋友的請託，他們雖然不會誇下海口答應，但是會不吝嗇分享手邊能賺錢的投資項目給朋友參考，讓身邊的人也能一起發財致富，屬於不藏私、懂得分享，希望身邊朋友都過得很好的大善人。

第二名：生肖豬

屬豬的人命中帶財且不為錢財煩惱，跟錢的緣分極為深厚，不僅自己賺錢能力一流，還很有理財概念，就算不懂投資，也懂得存錢，守得住財富。屬豬的人還很照顧朋友，看到有人近況不佳，就會藉機找對方吃飯，以聊天敘舊的名義請客，幫助對方度過困難的生活，心地十分善良。

第一名：生肖牛

屬牛的人正直憨厚、做事腳踏實地，擁有的財富都是靠雙手掙來的，他們明白口袋裡的每一分錢都來之不易，所以有錢之後也會更加珍惜。屬牛的人還喜歡鼓勵朋友，有夢就勇敢追求，不要輕易放棄，因此經常成為別人的貴人，開導親友，只要努力也能有成功的一天。