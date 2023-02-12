知名串流平台Netflix近日推出全新韓國運動綜藝節目《體能之巔：百人大挑戰》，節目中找來100多名健身網紅，裡面不乏模特兒以及體育國手、健身選手，除了臉蛋、身材都相當吸睛外，淘汰賽以「不分性別分組」的機制，成功炒熱話題。而隨著比賽進入後半段，參賽者只剩下30人爭奪獎金，其中5位女將的表現更是相當亮眼，人氣因此不斷攀升。

1.張恩實

現年32歲的張恩實，由摔角選手出道17年，在節目中以高超的戰鬥技巧讓參賽者與觀眾刮目相看，而她除了擁有甜美臉蛋外，十分熱愛打籃球的她還擁有170公分的高挑身材，加上一身健美的肌肉，與她清秀的外貌形成強烈反差，因此讓不少粉絲為之著迷。

2.沈音燈

沈音燈在燈上節目前就是一位知名的健身YouTuber，現年33歲的他憑著甜美童顏與超緊實的火辣好身材而大受歡迎，出演節目後人氣更是不斷上漲，而她雖在第二道關卡中一度慘遭淘汰，但她還是靠著堅強的意志力敗部復活，重新站上比賽，讓不少人刮目相看。

3.金多英

本身就是一名特技演員的金多英，雖然直到近兩集才在節目中嶄露頭角，但眼尖的網友一看到她便發現，身材嬌小的她過去就曾在《魷魚遊戲》、《殭屍校園》等多部人氣韓劇中演出，而在節目中也利用嬌小的身高優勢展現身體的靈活度與爆發力，實力備受肯定。

4.美狐

由健美教練出身的美狐，雖在節目中的鏡頭不多，但私下的她卻憑著神似女演員徐玄振的亮麗外表與超火辣的結實身材，在IG上吸引超過4.9萬名粉絲追蹤，加上她經常在社群媒體上大方展現身材各部位的曲線，令她的人氣同樣不斷飆升。

5.宋雅凜

宋雅凜是南韓相當有知名度的健身教練，曾多次在國際健身比賽中獲得大獎，這是她除了與老公金剛民以夫妻檔身分參與演出《體能之巔》而再度受到矚目外，今年31歲的她同時也是一個孩子的媽媽，但她的身材凹凸有致，絲毫沒有一絲贅肉，令不少觀眾相當吃驚且羨慕不已。