桃捷過去屢遭質疑用人酬庸，其中副總多達4位，引發爭議。前桃捷董事長劉坤億昨(11)日強調，副總設置為制度設計的選擇，任何人事安排都有合理性考量，並表示酬庸說與事實不符。國民黨桃園市議員詹江村透露，有內部高層人士說桃捷過去頻辦活動，因辦活動的人是劉坤億心腹，並酸劉坤億「跳出來被打臉」。

詹江村今(12)日在臉書指出，劉坤億本身沒有軌道工程專長，又好大喜功好出風頭，砸大錢讓活動、記者會一個接一個，其中曾讓整個車站擺滿蔡阿嘎小孩照片，損失7百多萬的廣告收益。

詹江村也透露，有基層反應劉坤億為指定讓他的母校老師承攬工程，逼到最後承辦人員只好離職。此外，有內部高層人士向詹江村表示，桃捷拚命辦活動，是因為辦活動的人就是劉坤億的心腹，甚至連從來沒有做過椅套都想染指，只因為有利可圖，「當時還刻意讓已經合法的得標廠商撤標」。

桃園市長張善政8日介紹新上任的桃捷董事長沈志藏時，3度重申「用人唯才」，直指過去桃捷副總多達4位屢遭批評，如今在秉持專業下只留1位，並預告沈志藏會帶進優質的企業文化，若有殘留酬庸心態，一定會「除惡務盡」。