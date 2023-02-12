無黨籍台南市議員陳昆和在安定交流道旁掛出拜年看板。（陳昆和提供／程炳璋台南傳真）

去年底剛以無黨籍連任台南市議員的陳昆和，春節前夕陸續在街頭掛出拜年看板，預計3月中宣布動向，國民黨台南市黨部主委林進旺證實將與陳策略結盟，進軍台南市第2選區立委，現任民進黨籍立委郭國文表示，可理解國民黨採結盟參選方式，現階段將先面對黨內初選競爭。

陳昆和去年底以第4高票順利當選大北門區台南市議員，剛開啟首次議員連任之路，他春節期間積極拜訪各界前輩，毅然決定將投入台南市第2選區立委選舉。

台南市第2選區每逢立委或總統大選，選區內多個行政區的民進黨得票率在全台皆名列前茅，向為民進黨鐵票區，曾被前台南市議員謝龍介形容是「綠到出汁」的區域。

陳昆和表示，自己當過民進黨員17年，在民進黨全面執政時選擇退黨，台南市發展不均衡，縣市合併後因為執政偏差，溪北與溪南落差更嚴重，台南市長黃偉哲只會在大北門區種光電，他將結合在野力量，對抗執政，鬆動鐵板一塊的綠色票倉。

林進旺表示，國民黨在台南市6個立委選區已有部分完成布局，第2選區有9成機率將與陳昆和結盟合作，陳也陸續掛出拜年看板，預計3月中旬宣布「下一步」動作。

郭國文2020年在第2選區以6成4的選票打敗國民黨提名的李武龍3成5，針對這次陳昆和與國民黨策略聯盟，郭國文表示，可以理解對手選擇結盟的方式，但民進黨的立委提名需先經過初選，現階段最重要的是先面對黨內初選競爭。