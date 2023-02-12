台北市議員李彥秀12日在臉書痛批，沒想到在2023年，無能的政府還要逼使藥師自力救濟，痛批去年10月就已缺藥，但衛福部長薛瑞元卻忙著選舉站台，「這個政府、這個執政黨、這群官員，最缺的其實是良心！」（摘自李彥秀臉書）

近期很多藥局反映，用於治療呼吸道疾病的抗生素「安蒙西林」缺貨，藥局甚至得透過LINE群組「以藥易藥」。台北市議員李彥秀就痛批，沒想到在2023年，無能的政府還要逼使藥師自力救濟，痛批去年10月就已缺藥，但衛福部長薛瑞元卻忙著選舉站台，「這個政府、這個執政黨、這群官員，最缺的其實是良心！」

李彥秀表示，國內缺藥問題越演越烈，基層藥局近期又爆出第一線抗生素「安蒙西林」缺貨，而且不僅基層藥局沒貨，基層診所也到處找藥。此外，近半年，常備藥物，包括消炎止痛的布洛芬、改善胃食道逆流的氫離子幫浦阻斷劑、GSK生產的消炎用藥安滅菌、改善胃酸過多的制酸劑氧化鎂等，統統都缺。

李再說，不僅於此，許多中藥材、科學中藥更已缺貨近二個月。包括清熱解毒的黃芩、黃蓮、金銀花等，以及荊芥、防風、薄荷等清涼解毒的感冒常用藥物，連帶影響科學中藥製造。

常見的四物湯、葛根湯、八味地黃丸等都要等到一個月後，藥廠才可能供貨。中醫診所也已開始互相支援調貨，若中藥材價格居高不下，勢必增加藥商成本，未來科學中藥價格恐勢必調漲。

李彥秀痛批執政黨，缺工缺料，政府要人民共體時艱；缺雞蛋，人民可以少吃兩顆。但，藥品可是救命的東西，難道也要人民堅強韌性、神功護體嗎？缺口罩、缺疫苗、缺快篩、缺新冠藥物，現在連最基本的抗生素與四物湯都缺，「超前部署」根本就是空話一句。

李透露，衛福部緊急在1日下午由部長薛瑞元召開會議，才做出「勸說藥廠增產」以及「建立分配機制」的兩個「作文比賽」式的解方。但事實上基層藥局去年10月就已經叫不到藥，而當時的衛福部長正忙著對在野黨立委鬥嘴鼓，及為選舉站台抹黑在野黨。

李彥秀痛斥薛瑞元，把「想念陳時中」以及「污衊公益團體為疫苗掮客」的精神用在專業上，臺灣根本不會有缺藥的問題。這個政府、這個執政黨、這群官員，最缺的其實是良心。