基隆市七堵區工建路一座大樓進行污水下水道施工時挖破天然氣管線，導致11日晚間發生火災，基隆市長謝國樑立即趕赴現場，要求欣隆天然氣公司漏夜搶修，12日上午再度來現場，確認天然氣已恢復正常供應，指示近日內召集管線單位會商，建立緊急災害應變SOP。

基隆市七堵區工建路11日下午5時30分左右發生一起火警，基隆市消防局緊急疏散100餘戶住戶，直到天然氣公司擴大停氣範圍，晚間8時40分左右才滅火，謝國樑聞訊後於晚間7時緊急趕回基隆，赴七堵工建路現場視察，12日上午10時左右重回現場了解天然氣管線測試狀況。

基隆市政府說明，經初步了解，事件發生原因是住宅大樓內部施工廠商，進行污水接管工程時觸及欣隆公司早期布設管線所致。由於該管線未建立圖資，欣隆公司誤認其非該公司管線，導致現場火勢延燒近4個小時，所幸基隆市消防局控制得宜，未發生任何災情。

謝國樑認為，本次事件顯示管線單位對於老舊管線的圖資掌握不足，以致無法迅速確認洩漏管線來源，故指示工務處研擬解決方案，近日內則應邀集水、電、油、氣等公共管線事業單位召開協調會議，建立積極有效的緊急應變SOP，以及落實圖資完善，杜絕類似事件再度發生。

欣隆天然氣公司表示，本次事件挖損的管線是68年老舊管線，調閲紙本圖資確認後，於11日晚上9時關閉氣源，另需配合自來水公司完成搶修作業後，才能進場實施漏氣管線抽換作業，並在12日凌晨4時完成搶修，對於本次受影響的2218戶表示歉意。