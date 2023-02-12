今日天氣穩定，預料不少民眾會出門赴國父紀念館台灣燈會賞燈。觀光局表示已經制定台灣燈會人流預警管制流程：當國父紀念館園區人潮達容留人數上限的90％，將陸續啟動8項措施；賞燈人潮達容留人數上限的100％時就「只出不進」，停止各燈組例行展演，捷運國父紀念館站也會過站不停。

觀光局表示，為因應2023台灣燈會大量賞燈人潮，已制訂燈會人流預警管制標準作業流程。當國父紀念館園區人潮達容留人數上限的90％，將陸續啟動8項預警與管制措施，民眾須依照現場工作人員引導。

觀光局表示，考量台灣燈會中央展區國父紀念館園區是半封閉性場域，共有7個主要出入口，為避免人潮擁擠發生推擠踩踏等危險事件，觀光局與中華電信合作，導入「人體骨幹特徵分析技術」，7個出入口運用智慧化計算展區即時人流量。

當國父紀念館園區容留人數達容留人數上限90％將啟動預警措施，各出入口與重要節點將有工作人員透過擴音器及警示牌，提醒民眾國父紀念館園區目前賞燈人潮較多，建議前往其他展區參觀。

當國父紀念館園區容留人數達容留人數上限100％則啟動管制措施，各出入口「只出不進」，園區內所有燈組及照明全部打亮，並停止各燈組例行展演，同時引導主燈周邊民眾往國父紀念館內暫時分散人流。台北捷運公司則配合在國父紀念館站過站不停，逸仙路與仁愛路慢車道也將封閉，以利快速疏導人潮。

觀光局說，當啟動管制措施時，會即時發送LBS定位簡訊，並透過燈會LINE官方帳號、各出入口電子看板、台北通、官方網站等相關宣傳媒體提醒民眾。