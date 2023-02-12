震大金鬱金香酒店搶攻情人節商機，即日起至18日推出「愛我久久義法情人套餐」。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

震大金鬱金香酒店搶攻情人節商機，即日起至18日推出「愛我久久義法情人套餐」，當晚可折抵住房優惠。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

2月14日西洋情人節即將到來，台中港區全新開幕試營運震大金鬱金香酒店搶攻商機，即日起至18日推出「愛我久久義法情人套餐」，雙人每套甜蜜價只要2599＋10％，可享用限量8道義法料理套餐，用餐當晚入住套房以上房型，更可享有房價直接抵用2599元，歡迎情人們把握機會入住！

震大金鬱金香酒店為迎接情人節到來，推出一系列優惠活動，包括雙人甜蜜套餐只需2599＋10％，即可享用主廚限量設計的8道義法料理套餐，用餐當晚入住套房以上房型，更可享有房價直接抵用2599元，浪漫情人專屬優惠，幾乎是入住套房即享當晚情人餐免費。

「愛我久久情人節雙人套餐」道道取用頂級新鮮食材，包括前菜「焰炙鮪魚襯黑金魚子」、歐式麵包奶油烏魚子、加勒比海海鮮湯、豪華主餐「爐烤香蒜龍蝦搭炙燒法式小羔羊」，另一道主餐選擇為「爐烤香蒜龍蝦搭美國極黑菲力」，飯後再來份「心心相印」甜蜜蛋糕，相當浪漫！

此外，用餐當晚打卡分享再加碼贈送原價250＋10％ Crazy Love情人特調兩杯；除了浪漫情人套餐外，即日起至3月14日止推出「愛你一生住房專案」，經典雙人房平日每人只需2013，即可入住經典客房（不含早餐）、甜蜜雙人下午茶、熱戀紅酒。（相關訂房優惠以飯店官網公告為主）

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