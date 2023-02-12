育英國小龍騰分校老師徐煥昇（左一）長年推行客語不遺餘力。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

教育部為推展本土語言，辦理推展本土語言傑出貢獻獎表揚，表揚對推展本土語言具有貢獻團體或個人，日前公布今年獲獎名單，苗栗縣東河小學長年推廣賽夏族語，榮獲推展本土語言傑出貢獻獎團體組獎項，還有育英國小龍騰分校老師徐煥昇，則積極推廣客家語言，獲得推展本土語言傑出貢獻獎個人組獎項。

東河國小2017年起申辦沉浸式賽夏族語幼兒園，從小紮根族語學習，不僅成效卓著，且深受家長信賴，有效吸引認同理念的人就讀。從在地出發的學習內容，包含走讀部落、認識在地文化、說koko’（奶奶）的話等，當時就獲得教育部教學卓越獎銀質獎。

其後，東河國小繼續發展mayaka：i’ walo’（話瓦祿）的故事，更獲109學年度教育部教學卓越獎金質獎及原民會沉浸式幼兒園金質獎雙殊榮。學校也申請以民族教育為特色的校本課程計畫及原住民教學文化場域經費，透過與耆老對話、還原生活情境、興建竹屋闢耕地等，進行實作教學，提供學生更多體驗部落文化與精神的機會。此外，也積極研發民族教育教材、建構知識系統，傳承原住民族智慧及文化創新素養。

育英國小龍騰分校老師徐煥昇，長年全方位推展本土語言，落實客家即生活，生活即客家。經年累月貢獻本土語言，以客語傳承為己任，曾榮獲教育部2007年鄉土語言教學評鑑-客家語績優教師、客家委員會2009年客家貢獻獎青年參與類傑出成就獎、2010年臺灣省政府推動文史績優人員、客家委員會2018年客語教學績優人員。

徐師也擔任本縣客語推動委員會委員及象山書院期刊編輯委員，更是連續16年擔任全國客家文化夏令營親子營營主任，服務奉獻，散播客語傳承種子。

縣長鍾東錦表示，苗栗縣本土語言除了賡續推動本縣優良的傳統客家文化，各語別多元推展一直都是苗栗縣推動本土語言的重要核心，相信在教育處的推動及學校的配合下，苗栗本土語言能實現「多元學習、共好共榮」的目標，進而讓本土語言各語別能在苗栗發光發熱、永續深耕。