立委費鴻泰呼籲民進黨政府，對於大陸官員來台悼念佛光山開山宗長星雲大師，應該採取開放態度，更不應該讓大陸團員因過去事件而遭阻。臺灣宗教界人士也提出宗教不要牽扯到政治，應該基於人道主義，讓大陸官員來台為星雲送行。

費鴻泰表示，我們所仰慕的星雲大師，在佛法的成就是兩岸有目共睹的。如今，我國政府應該讓想要送星雲一程的人士來台，這也是兩岸交流的一個好機會；尤其，2月20日後口罩政策有放寬，兩岸交流機會逐漸啓動。

費鴻泰說，過去曾數次到佛光山，拜見星雲大師，大師推行的「做好事、說好話、存好心」，讓佛法親近眾生，實在很令人感動。

費鴻泰太太王怡心教授也曾經邀請星雲大師到臺北大學三峽校區，向全校師生作專題演講，當時學校國際廳大爆滿。王怡心說，星雲大師有宏觀的國際視野，主張「思想要國際化」、「學習要現代化」，還說過「做事擔當要有勇敢心，和人相處要有恭敬心」。星雲大師的智慧和開示，讓臺北大學師生們很受用。

費鴻泰深深體會到，向星雲大師學習，不管是做人做事，或是費鴻泰的問政和服務都要誠信與落實，努力為民爭取權益，大家追求共好和諧的社會。