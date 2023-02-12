土耳其靠近敘利亞邊境的規模7.8百年強震至今奪走超過2.8萬人性命，一支災區影片顯示，一群救難人員徒手挖取瓦礫堆下方的磚塊，試圖救出生還者，不過上方磚瓦突然鬆動、狂瀉，當場掩埋其中一名救難人員，所幸這名隊員最終獲救，並無大礙，不過影片也凸顯了災區救援的危險性。
路透社11日在推特公布一支土耳其南部重災區哈泰省（Hatay）的35秒救援影片，畫面顯示，一群救難人員正徒手一磚、一瓦地搬開倒塌建築下方的殘骸，試圖救出壓在瓦礫堆下方的生還者，不過突然間，上方瓦礫堆向下狂瀉，大批磚瓦下墜長達12秒，當場掩埋其中一名名叫圖根（Batuhan Tugen）的救難人員，其餘救難人員則及時逃開。
救難隊隨後順利救出圖根，所幸他本人沒有受重傷。
不過這支影片也凸顯了土耳其災區救援的危險性，影片公開至今已吸引超過13萬人次觀看，許多網友在影片下方留言，大讚所有在災區救援的救難人員及醫療人員是「超級英雄」。
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