中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增1萬6902例本土個案及297例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。指揮中心表示，今日新增的病例數較上周日2萬2594例少5692例，減少約25.2%。

另本土病例以研判週計算，第5週(1/29-2/4)：183,785例，第6週(2/5-2/11)：138,344例，下降24.7%。

以及今日新增1例特殊死亡個案，為20多歲男性，曾接種2劑疫苗，無慢性病史，長期抽煙，頭痛數日自行服用止痛藥後，2/2突然昏迷送醫，急診檢查有大腦動脈瘤自發性破裂出血，另新冠快篩陽性確診，經加護病房治療仍不幸病況惡化，於2/3過世，死因為自發性大腦動脈瘤出血併腦幹壓迫、新冠確診。

指揮中心表示，今日新增之16,902例本土病例，為7,586例男性、9,305例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,179例)，臺中市(1,996例)，高雄市(1,982例)，桃園市(1,859例)，臺南市(1,516例)，臺北市(1,513例)，彰化縣(796例)，新竹縣(513例)，屏東縣(455例)，宜蘭縣(438例)，雲林縣(427例)，新竹市(425例)，苗栗縣(359例)，基隆市(356例)，嘉義縣(267例)，南投縣(236例)，花蓮縣(218例)，嘉義市(153例)，臺東縣(102例)，金門縣(61例)，澎湖縣(45例)，連江縣(6例)。

指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為35例男性、22例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、54例具慢性病史、39例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年5月30日至今(2023)年2月9日，死亡日期介於去年5月30日至今年2月9日。

指揮中心說明，今日新增297例境外移入個案中，為114例男性、183例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月12日至2月11日。