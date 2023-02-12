行政院長陳建仁於10日核定，懸缺長達500多天的體育署長一職，將由國立體育大學管理學院院長、足球協會祕書長鄭世忠出任，卻引發酬庸批評。對此，曾任羽球協會理事長、體委會副主委的前立委郭正亮就斷言，鄭世忠一定會出大問題，因輩份不高的他，可能會帶不動體育界人士。

潘文忠表示，鄭世忠同時具備行政歷練與基礎專業素養，及運動組織實務經驗，且對台灣運動發展有使命感，是現階段最佳人選。至於外傳鄭世忠出線主因，是行政院副院長鄭文燦居中牽線，潘文忠也回應，鄭世忠本來就在屬意名單中，並在農曆年後展開徵詢與深談，而鄭文燦與鄭世忠雖然熟識，但沒有必然連帶關係。

郭正亮10日在政論節目《新聞大白話》指出，在過去，體委會主委得當過體育大學校長，但鄭世中只當過體大管院的教授，連重要運動項目協會的理事長都沒當過。

郭正亮也提到，體育界也講究份量、輩份和聲望，面對體育界人士，不了解體育界的鄭世中「一定Hold不住、帶不動這些人。」並且質疑，巴黎奧運即將在明年舉行，只當過兒童運動協會理事長的鄭世忠「能夠撐得起奧運的籌備嗎？」