土耳其、敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，造成至少2.5萬人死亡，台灣第一時間派出搜救隊前往災區，任務完成將於15日返抵國門。但媒體報導，協助擔任翻譯的教授葉瑪思說，在災區看到土耳其當局為了搶功勞、名聲「客氣趕走」台灣搜救隊，讓他相當難過。對此，消防署回應，台灣搜救隊一切以救災優先，一本初心。

台灣派遣2梯次搜救隊共130人、5搜救犬前往救災，當地時間11日中午12時許，台灣搜救隊與土耳其AKUT搜救隊在災區發現1名35歲女性生還者，她被壓困在擠壓變形的樓板、彈簧床墊及棉被等雜物，搜救隊發現她還生還，立即展開救援，最後耗時19小時37分鐘成功將她救出送醫。

由於已過黃金救援時間，台灣搜救隊指揮官經通盤考量後，於土耳其當地時間12日上午撤離，14日晚間抵伊斯坦堡機場搭乘長榮航空專機，全隊將於台灣時間15日下午3時返抵國門。

根據《中央社》報導，主動加入台灣搜救隊擔任翻譯的土耳其教授葉瑪思說，台灣搜救隊日前發現疑似有生還者的一處地點後，阿德亞曼地方單位進入準備開挖，請搜救隊先離開。葉瑪思說，「我們土耳其這邊因為想要名聲」，客氣地把台灣搜救隊「趕走」。「（台灣搜救隊）好像被別人當作一個玩具那樣。」

消防署今（12日）回應，台灣搜救隊一切以救災優先，一本初心！台灣搜救隊本於人道救援的立場與精神，除積極執行救援外，也考量受災國當地的需求、民風與民情，為不影響搜救工作執行，皆全力配合現場分區協調中心及當地政府的要求執行搜救工作，以達最高搜救能量。