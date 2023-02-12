旅英國際藝術家優席夫受瑞穗天合國際觀光酒店邀請創作兩件裝置藝術。（瑞穗天合國際觀光酒店提供）

瑞穗天合國際觀光酒店自營運以來積極融入在地，並以地方創生概念，邀集在地小農進駐成立瑞穗市集，酒店聘請的員工更有超過3成是原住民族。

近日酒店邀請國際知名的旅英藝術家優席夫．卡照（YosifuKacaw）合作創作，優席夫以連結南島起源的概念，融入阿美族人紅、黑、白等主色，與太平洋的海浪、風等元素，推出「發現新天地Discover New World」兩件裝置藝術作品，2月11日起即將於臺東美術館展出。

藝術家優席夫家鄉為花蓮縣玉里鎮馬太林部落，他長年旅居英國愛丁堡，有多年參加當地國際藝術節的資歷，也是極少數在歐洲以台灣原住民為創作主題，並活躍於國際藝壇的藝術家，創作從音樂、攝影延伸到繪畫，優席夫自小受到部落文化的薰陶，在受到歐洲的藝術衝擊後，作品用色鮮明大膽，也跳脫出傳統原住民的框架，深受歐亞人士的喜愛，此外他也跨足節目主持，參與國家地理頻道跨國拍攝的《南島起源》節目，於去年獲得金鐘獎「自然科學及人文紀實節目主持人獎」。

此次作品延續南島起源的觀點，這是澳洲考古學家彼得‧貝爾伍德（Peter Bellwood）教授所提出，結合語言學者所提出的概念，主張台灣是南島語族的最古早起源。優席夫表示，遠在幾千年前當時的祖先既沒有科技先進的儀器，不管是划著拼板舟或獨木舟，憑藉著對環境的觀察航向未知，那是多麼充滿勇氣熱情的挑戰，他也希望發現新天地這兩件藝術作品能展現出這樣的精神。

優席夫在創作前先仔細觀察兩艘船的線條，透過與物件的感應對話，花了很長時間去構思，來臨摹物品該以什麼樣貌來呈現，由於兩艘船的線條不同，一艘的線條是流暢，他內心感受到與海浪的圓潤相呼應，因此置入太平洋的浪花、風概念，並以多種藍色表現出太平洋的藍色漸層，最終他回顧整個作品時，隱約順著手工船線條的發展，竟無形之中連結出愛心的形狀，象徵著花蓮土地、海洋所給予的溫暖，帶給到訪旅人愛的祝福。

另外一艘大船因稜角聳立，優席夫聯想到台灣是百岳之島，更是福爾摩沙美麗之島，他以阿美族人的主色紅、黑、白勾勒出山脈充滿生命力的線條，他說紅色在阿美族象徵著太陽，黑色則是土地，白色代表光、雲朵，其中雲朵也象徵著水，因為土地要有陽光、雨水才會肥沃。

發現新天地這兩件裝置藝術作品將於即日起展出至4月2日，於臺東美術館「太平洋的迴聲～優席夫當代藝術特展」中展出，展出結束後規劃將陳列於酒店大廳作為裝置藝術，藝術家優席夫希望透過此次創作，注入原民的元素色彩，讓觀賞者多認識台灣的原生族群，也期盼促成多元族群交流與融合，並為空間增添藝術文化的靈魂。

瑞穗天合國際觀光酒店當初決定投入發展在地觀光，也與藝術家優席夫作品發現新天地的寓意不謀而合，憑藉著對花蓮瑞穗人文、景緻的熱愛，充滿勇氣熱情迎向挑戰，體貼入微深耕發展。同時酒店也即將在3月歡慶周年，並於3、4月推出周年慶天天送住宿活動，預計送出61張住宿券。住房優惠雙人房指定日一泊二食10999元起，入住每房即贈送賓果卡一張，當月壽星憑證件加碼再送一張，期間每天將舉辦賓果樂晚會，邀請旅客現場同歡試手氣，保證天天送出住宿券，最大獎有機會1元入住占地650坪最頂級的總統別墅Villa，與瑞穗天合國際觀光酒店一起開心過生日。