瑞穗天合國際觀光酒店自營運以來積極融入在地，並以地方創生概念，邀集在地小農進駐成立瑞穗市集，酒店聘請的員工更有超過3成是原住民族。
近日酒店邀請國際知名的旅英藝術家優席夫．卡照（YosifuKacaw）合作創作，優席夫以連結南島起源的概念，融入阿美族人紅、黑、白等主色，與太平洋的海浪、風等元素，推出「發現新天地Discover New World」兩件裝置藝術作品，2月11日起即將於臺東美術館展出。
藝術家優席夫家鄉為花蓮縣玉里鎮馬太林部落，他長年旅居英國愛丁堡，有多年參加當地國際藝術節的資歷，也是極少數在歐洲以台灣原住民為創作主題，並活躍於國際藝壇的藝術家，創作從音樂、攝影延伸到繪畫，優席夫自小受到部落文化的薰陶，在受到歐洲的藝術衝擊後，作品用色鮮明大膽，也跳脫出傳統原住民的框架，深受歐亞人士的喜愛，此外他也跨足節目主持，參與國家地理頻道跨國拍攝的《南島起源》節目，於去年獲得金鐘獎「自然科學及人文紀實節目主持人獎」。
此次作品延續南島起源的觀點，這是澳洲考古學家彼得‧貝爾伍德（Peter Bellwood）教授所提出，結合語言學者所提出的概念，主張台灣是南島語族的最古早起源。優席夫表示，遠在幾千年前當時的祖先既沒有科技先進的儀器，不管是划著拼板舟或獨木舟，憑藉著對環境的觀察航向未知，那是多麼充滿勇氣熱情的挑戰，他也希望發現新天地這兩件藝術作品能展現出這樣的精神。
優席夫在創作前先仔細觀察兩艘船的線條，透過與物件的感應對話，花了很長時間去構思，來臨摹物品該以什麼樣貌來呈現，由於兩艘船的線條不同，一艘的線條是流暢，他內心感受到與海浪的圓潤相呼應，因此置入太平洋的浪花、風概念，並以多種藍色表現出太平洋的藍色漸層，最終他回顧整個作品時，隱約順著手工船線條的發展，竟無形之中連結出愛心的形狀，象徵著花蓮土地、海洋所給予的溫暖，帶給到訪旅人愛的祝福。
另外一艘大船因稜角聳立，優席夫聯想到台灣是百岳之島，更是福爾摩沙美麗之島，他以阿美族人的主色紅、黑、白勾勒出山脈充滿生命力的線條，他說紅色在阿美族象徵著太陽，黑色則是土地，白色代表光、雲朵，其中雲朵也象徵著水，因為土地要有陽光、雨水才會肥沃。
發現新天地這兩件裝置藝術作品將於即日起展出至4月2日，於臺東美術館「太平洋的迴聲～優席夫當代藝術特展」中展出，展出結束後規劃將陳列於酒店大廳作為裝置藝術，藝術家優席夫希望透過此次創作，注入原民的元素色彩，讓觀賞者多認識台灣的原生族群，也期盼促成多元族群交流與融合，並為空間增添藝術文化的靈魂。
瑞穗天合國際觀光酒店當初決定投入發展在地觀光，也與藝術家優席夫作品發現新天地的寓意不謀而合，憑藉著對花蓮瑞穗人文、景緻的熱愛，充滿勇氣熱情迎向挑戰，體貼入微深耕發展。同時酒店也即將在3月歡慶周年，並於3、4月推出周年慶天天送住宿活動，預計送出61張住宿券。住房優惠雙人房指定日一泊二食10999元起，入住每房即贈送賓果卡一張，當月壽星憑證件加碼再送一張，期間每天將舉辦賓果樂晚會，邀請旅客現場同歡試手氣，保證天天送出住宿券，最大獎有機會1元入住占地650坪最頂級的總統別墅Villa，與瑞穗天合國際觀光酒店一起開心過生日。
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