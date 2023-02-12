土耳其與敘利亞北部交界，日前發生規模7.8強震，全球馳援，台灣也派出搜救隊前往支援，麗寶樂園渡假區透過全台最大的摩天輪「Sky Dream天空之夢」亮起土耳其國旗圖案。
摩天輪「Sky Dream天空之夢」亮起土耳其國旗圖案，國旗中的弦月與星星象徵吉祥與幸福，其中弦月抱星更代表著進步，含有全體土耳其人團結與獨立之意，土耳其為伊斯蘭教國家，弦月抱星同時也是伊斯蘭教的象徵符號，象徵著在黑暗中點亮希望，為傷者獻上最真摯的祝福，土耳其祈福燈光將從即日起到15日，每日晚間7點到隔日清晨5點播放。
土耳其與敘利亞北部交界，日前發生規模7.8強震，全球馳援，台灣也派出搜救隊前往支援，麗寶樂園渡假區透過全台最大的摩天輪「Sky Dream天空之夢」亮起土耳其國旗圖案。
摩天輪「Sky Dream天空之夢」亮起土耳其國旗圖案，國旗中的弦月與星星象徵吉祥與幸福，其中弦月抱星更代表著進步，含有全體土耳其人團結與獨立之意，土耳其為伊斯蘭教國家，弦月抱星同時也是伊斯蘭教的象徵符號，象徵著在黑暗中點亮希望，為傷者獻上最真摯的祝福，土耳其祈福燈光將從即日起到15日，每日晚間7點到隔日清晨5點播放。
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