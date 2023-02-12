使用近20年的竹東鎮立游泳池，有嚴重漏水及損壞等問題，鎮長郭遠彰提案4500萬元做全面整修，獲鎮代會通過，預計10月完成改善，讓服務再升級。

郭遠彰表示，竹東鎮立游泳池從2004年啟用迄今近20年，設施老舊，數次封館修繕，造成鎮民總是要往外地游泳，他上任會同鎮代會主席范國威等鎮代勘察，認為要改善就一次改好來。

勘察發現標準池、兒童池及SPA池循環過濾系統的濾缸，有嚴重損壞漏水的的問題，必須進行全面汰換，尤其循環過濾設備是泳池的心臟，必須過濾供給泳池合乎標準的水質，民眾才能夠安心游泳。

除了循環過濾系統，淋浴間、更衣室潮濕昏暗，散熱通風不良，SPA池及兒童池遊憩滑梯老舊問題，鎮公所提出鎮立游泳池設施品質再升級計畫預算4500萬元，日前經鎮代會通過。

郭遠彰希望透過游泳池再升級計畫，將 設施老舊及毀損的設施，全面汰舊換新，利用一樓閒置空間，重新打造採光好、通風佳的舒適服務空間，友善長者及行動不便者，讓愛好游泳的民眾，不用再跑上跑下。

郭遠彰指責成公所團隊組成專案小組，務必以最快速度，讓鎮立游泳池完成改善，預計10月完工，以嶄新的面貌，更舒適優質的游泳環境，為竹東鎮民服務。