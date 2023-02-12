國民黨主席朱立倫今天中午到佛光山弔唁星雲大師，他表示，2015年他曾到佛光山來敬謁大師時，大師希望他「有黨無我、無私無我」，大家為社會奉獻，這是他最大的受益；國民黨將為全民平安幸福努力，如大師遺訓「平安幸福照五洲」。(林雅惠攝)

國民黨主席朱立倫今天中午到佛光山弔唁星雲大師，他表示，2015年他曾到佛光山來敬謁大師時，大師希望他「有黨無我、無私無我」，大家為社會奉獻，這是他最大的受益；國民黨將為全民平安幸福努力，如大師遺訓「平安幸福照五洲」。

朱立倫表示，星雲大師一生，為了人間佛學，把所有的佛教的真理不但傳到人間，而且深植人心，相信他的教化及所有開示是對社會最大的貢獻。大師的三好、四給、五和，都是深植人心，更重要的是對他的開示，在他2015年到佛光山來敬謁大師時，星雲大師對他的開示，希望他「有黨無我、無私無我」，能夠大家為社會奉獻，這是他最大的受益。

朱立倫表示，大師的遺訓中的一段話，也是國民黨最重視的一句話，就是大師說「問我一生何所求，平安幸福照五洲」。國民黨就是要為了全民的平安幸福來努力，也希望兩岸和平，全民能夠平安幸福。

對於星雲大師畢生倡導融合與和平，朱立倫說，不管是三好、四給、五和，每一件事情都很重要。更重要的是，如果大家都能夠以大師的宏願「平安幸福照五洲」，以全民的平安幸福來努力，才會讓台灣社會更安定更和諧，民眾能夠過好日子。

對於台北市長蔣萬安出席二二八家屬面對面，朱立倫說，曾經走過過去的悲痛，讓我們知道和平更重要，所以才叫和平紀念日，不管各個族群、各個不同信仰、甚至不同的國家，大家彼此之間都能夠和諧和平，帶給民眾更安定的生活，這才是最重要的。

朱立倫表示，曾經走過的悲痛，相信萬安也好、國民黨的每位同事也好，包括他本身，都會持續的努力，讓下一代更能夠和平和諧。