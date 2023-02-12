男團VERA即將推出實體專輯。（LiTV、踢帕娛樂提供）

「原子少年」金星發跡的新生代男團VERA，日前接受LiTV訪問，成員藍弟、孟維、巴比、蔡朕與學文表示將在2月推出實體專輯，聊到還想挑戰什麼事？藍弟期待用IDOL身份帶給大家歡樂，「但如果真要說一件很想要做的事，因為我最近有在追實境秀的劇，就覺得好像蠻有趣的，如果有機會的話可以試試看！」孟維則意外公開自己沒搭過飛機：「希望自己能搭飛機出國去玩，畢竟到現在還沒有搭飛機過，我想去看看其他的地方是長什麼樣子。」巴比希望能透過專輯入圍金曲獎；蔡朕想挑戰高空彈跳。

即將迎來情人節，VERA想談戀愛嗎？藍弟、孟維、巴比不約而同表示先以工作為主，但聽到3位成員都中規中矩的回答工作為主、戀愛拋後時，覺得超沒創意的蔡朕說：「大家都這樣講是不是很無聊？那我就講…我想談戀愛！」隨後俏皮反問LiTV：「那我問個題外話，你覺得我們5人，假如沒有了藝人的光環，你覺得誰最先脫單？」當聽到當下答案就是自己時，瞬間惹得現場笑成一團。聽完大家的回應，心思細膩的學文甜 說：「希望可以在情人節跟粉絲同樂，這就是我最期望的狀態！再來就是…我沒辦法談戀愛，因為我還要陪我其他成員一起過，他們是我人生中最重要的5個人。」

聊到情人節想不想戀愛，免不了繼續追問VERA心目中的女神是誰？藍弟覺得最美莫過於媽媽、姐姐與邱比特粉絲，隨後又狗腿的補了一句：「還有漂亮的經紀人。」此話一出火速引來四位成員虧：「太官方了吧！」只見藍弟霸氣又搞笑的反擊：「我打稿子的時候，經紀人說這個『回答很好、很讚，記得要說這個重點』。」而孟維心目中女神是蔡依林、巴比是碧昂絲、蔡朕則點名Blank Pink 的 Jenny與IZ＊ONE的張員瑛，「我可以跟大家說我要睡囉，然後就躺在床上看張員瑛的影片，然後看…看…看…5個小時就過去了！」而學文的女神則是艾怡良。