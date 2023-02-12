縣府教育局使學生養成良好用眼習慣，訂定「新竹縣國民中小學健康促進戶外活動（大下課）實施計畫」，各國中小可彈性規畫多元下課活動，讓學生利用課餘放鬆身心，一起護眼愛運動。

縣長楊文科肯定教育局透過大數據分析，看見學子們的需要，期望各校在善用科技產品教學之餘，盡情規畫豐富多元有趣的戶外活動，讓學生保持身心健康，培養良好運動和護眼習慣。

教育局長楊郡慈指出，各國小原本每天有20分鐘、國中為10分鐘的大下課活動時間，從本學期開始將實施教室100％淨空，各校根據各自特色，規畫慢跑、學年大跳繩及體能闖關等活動，無形中也培養學生護眼和運動的好習慣。

同時，國中小大下課活動計畫，不可與打掃活動合併實施，要求國中每日至少一次10分鐘，避免國中生因長時間讀書，而忽略視力保健，期讓各校升學及休閒並重，營造健康校園的環境。

教育局制定實施原則及相關方法，讓各國中小有所依循，校方亦能結合校本特色，於課間彈性規畫主題式的動、靜態活動，如健身操、樂樂棒球、跑步、大隊接力等，並以新竹縣自編的「eye眼健康操-啾咪啾咪動一動」，鼓勵學生加強眼睛運動。

楊郡慈表示，國中課業安排緊湊，較難比照國小調整延長大下課活動時間，但透過中斷長時間用眼，讓學生都到戶外活動，可調適課業緊張感，刺激分泌多巴胺，眼睛有適當休息時間，學生都有健康良好狀態，在重要時刻，展現實力。