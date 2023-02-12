五股開臺尊王今天從大埤鄉過爐到崙背鄉，上萬信眾隨行。（周麗蘭攝）

縣長張麗善接轎跪地祈求。（周麗蘭攝）

五股開臺尊王今天從大埤鄉過爐到崙背鄉，上萬信眾隨行。（周麗蘭攝）

大有村民也在自家設宴，邀請親朋好友吃拜拜，分享5年一次的喜悅。（周麗蘭攝）

延續百年的雲林五股開臺尊王（鄭成功）過爐活動今（12日）從大埤鄉徒步遶境過爐到崙背鄉大有村，信徒與香客上萬人隨行，縣長張麗善等人親自接駕。五股開台尊王過爐有「四股吃一股」的習俗，大有村民在封路辦桌，流水席超過1000桌，也在自家設宴邀請親友回家吃拜拜，場面相當隆重盛大。

開臺尊王國姓爺鄭成功原本由台灣西岸沿海鄭氏後代5名兄弟供奉神像奉祀，因五房兄弟分居雲嘉5處，改由5房兄弟輪流請回鎮宅恭拜1年。

五股開臺尊王信仰橫跨雲林縣四湖鄉、崙背鄉、斗南鎮、虎尾鎮、大埤鄉與嘉義縣溪口鄉等6個鄉鎮5股13庄，於2016年登錄為雲林縣民俗文化資產。

去年因疫情五股開臺尊王過爐停辦遶境，今年恢復遶境儀式，一大早7點從大埤鄉聯美村保延宮點炮起馬，近中午對伍走到到崙背鄉大有村，抵達村內永安宮，預計駐駕3日後，移駕至值年爐主住宅的紅壇奉祀1年。

雲林五股開臺尊王過爐民俗迄今維持過股點交、神龕啟封、點交熔金、貼封條蓋私章、分旗腳、四股吃一股等獨特民俗，「四股吃一股」亦即值年股在過爐當天宴請其餘四股的民眾。

雲林縣議員李明哲表示，大有村民共同集資辦千桌流水席歡迎信眾，宴席擺設在村內的巷道上，民眾抵達就逐一被帶入享用，雖然可能彼此不認識，但同享國姓爺信仰帶來的歡慶，情感交融不分你我，有些民眾也在自家設宴，邀請親朋好友吃拜拜，分享5年一次的喜悅。

雲林縣長張麗善、文觀處長陳璧君、李明哲議員等人在大有村永安宮前接駕，有的村民找來吊車掛著幾十公尺長鞭炮，有的在馬路擺放如迷宮一樣的鞭炮盛大歡迎，傳達虔誠與隆重的心意。

今日過爐儀式縣長張麗善、立委劉建國、大埤鄉長林森寶、議員李明哲、蔡東富、簡慈坊、文觀處長陳璧君、城鄉發展處長林長造、民政處副處長陳良駿、中華民國開臺尊王協會理事長王萬來、五股開臺尊王過爐籌備委員會主任委員李繼明、崙背大有村長陳進利、大埤鄉聯美村長吳美齡、崙背大有村永安宮主委蔡旺源、保延宮主委許芳銘等人參與。