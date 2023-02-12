新竹縣五峰鄉有賽夏族矮靈祭，尖石鄉有司馬庫斯等自然人文景點，縣府為讓更多遊客深入體驗原鄉景觀與原民生活文化，舉辦總獎勵金105萬元的「新竹原住民部落輕旅行遊程甄選活動」，期爭取原民會列入「原鄉10條黃金旅程」。

縣議員張益生表示，立委孔文吉關心原鄉文化和觀光發展，促使原民會讓有原鄉的縣市政府辦理輕旅行的遊程甄選，感謝楊文科縣長重視請原民處辦理，希望經由在地原民的觀點，提出更接地氣的部落旅程。

五峰鄉長秋維書表示，五峰每2年1次的賽夏族矮靈祭，2008年登錄為無形文化資產，2013年文化部指定為國家重要民俗，祭儀雖經歲月遞嬗，但仍保持原始傳統面貌，祭典過程和徹夜娛靈舞蹈都充滿神祕色彩。

五峰鄉竹林村和平部落有獵人學校，呈現泰雅族的文化歷史和生活體驗，清泉風景區有可通往尖石鄉的國家級霞喀羅步道，都可規畫1日遊或2日遊的部落輕旅行。

「尖石從秀巒到司馬庫斯部落更是處處美景！」縣府原民處長雲天寶指出，尖石、五峰及關西原鄉地區的自然景觀、藝術文化或特色美食，都藉由不同形式呈現，吸引很多遊客前來觀光。

雲天寶說，原民處舉辦「新竹原住民部落輕旅行遊程甄選活動」，提供105萬元的獎勵金，輔導、推動原鄉地區最道地的部落旅遊，只要設立於新竹縣且具備原住民身分，即日起至5月31日可報名參與。

縣長楊文科歡迎各部落組織和在地青年，參與新竹原住民部落輕旅行遊程甄選活動，

讓遊客感受在地原民文化風情，還能選購在地農產品和特色伴手禮，為旅行畫下滿滿回憶。

楊文科期望經由專家評比，嚴選新竹縣部落輕旅行，進而爭取原民會列入「原鄉10條黃金旅程」在國內外推廣，將能提升新竹原鄉品牌的能見度，更能創造在地原民產業商機。