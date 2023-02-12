高市社教館每周末都精心安排親子活動，希望藉由周末時間讓高雄市的大朋友小朋友共度美好時光。12日社教館特別安排在具有歷史的高雄市苓雅區的意誠堂關帝廟舉行「親子創意彩繪紙傘」活動，藉由講師陳怡勳介紹春秋時代紙傘由來後，由家長帶著小孩共同彩繪紙傘，現場超過百名家長參與。

講師陳怡勳在活動開場時，先介紹傘由來，陳怡勳說明，傘的相傳由春秋時代的魯班老婆雲氏發明，但那時的傘多以羽毛、絲綢等物料製作；東漢時代的蔡倫發明紙張後，傘的原料才由絲綢逐漸被紙取代。

陳怡勳提到，在早期在客家庄裡，由於 客家話 「紙」與「子」為諧音，因此客家女性嫁出時，女方通常會以2把紙傘作為嫁妝 ，含有「早生貴子」的意思，且「傘」字裡有4個人字，也象徵著多子多孫；而紙傘傘面張開後形成圓形，且「油」與「有」諧音，因此將紙傘作為嫁妝有祝福新人生活美滿圓滿的意思。而男子16歲成年禮時，也會以相同的理由贈予紙傘1對。

接著進行彩繪紙傘活動，家長帶著孩童利用油畫原料、水彩、調色盤，繪製獨一無二的紙傘，陳老師也請家長及小朋友利用基本顏色嘗試混搭，創造出更多種顏色，再透過幾何圖形畫出多元的圖案，並與其他素材、亮粉作點綴。

此次具有歷史涵意的「親子創意彩繪紙傘」活動也吸引了高市教育局祕書室的詹主任攜家帶眷前往，詹主任表示，很高興能趁著周休假日參加親子活動，培養親子情感；詹小妹在父母的引導下，專注地握著筆，用心彩繪紙傘的模樣，頗有小畫家的架式。

社教館表示，孩子的想像力是遼闊無邊際的，藉由「親子創意彩繪紙傘」活動，透過色彩搭配，創作獨一無二的彩繪紙傘，讓參與的學童運用創意及學習色彩調配，增進藝術鑑賞的能力，更重要的是透過彩繪創作過程，增進親情互動，培養良好情感及默契。