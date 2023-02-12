香菜咖啡老闆莊浚勝，與彰化肉圓老店北斗肉圓生，一共準備近3000份餐點。（莊浚勝提供／吳建輝彰化傳真）

每日定點提供400份，包括肉圓、米糕、臭豆腐、香菜咖啡等。（莊浚勝提供／吳建輝彰化傳真）

莊浚勝說大家算是臭味「香」投，一起為媽祖努力，讓大家感受彰化人的熱情。 驚悚的香菜菠蘿麵包。（莊浚勝提供／吳建輝彰化傳真）

白沙屯媽祖繞境12日凌晨起駕，隨行人數突破11萬人次，彰化北斗肉圓生與偑巷咖啡每日提供400分餐點與香菜咖啡給香燈腳食用，香菜咖啡老闆莊浚勝12日前進台中清水，準備香菜咖啡與臭豆腐，遠遠就聞得到「味道」，他說大家算是臭味「香」投，一起為媽祖努力，讓大家感受彰化人的熱情。

白沙屯媽祖起駕，吸引上萬香燈腳隨行，按造目前路線預估，預計13日下午進入彰化縣彰化市，每年彰化信徒熱情，沿途擺滿各式補給物資，提供給香燈腳食用，彰化警方也不敢大意，今年將配置661名警力交管維安。

而每年都會準備餐點的香菜咖啡老闆莊浚勝，與彰化肉圓老店北斗肉圓生，一共準備近3000份餐點，每日定點提供400份，包括肉圓、米糕、臭豆腐、香菜咖啡等，給香燈腳加油打氣，吃飽再上路。

白沙屯媽起駕當天，雖然還沒有進入彰化轄內，但莊浚勝已經抵達大家，將準備的餐點提供給沿路的香燈腳食用，莊浚勝說，因為家裡也有供奉白沙屯媽祖分靈，與媽祖約定每年都會提供餐點，已經連續7年參加白沙屯進香。

12日當天莊浚勝準備臭豆腐跟香菜咖啡，許多香燈腳被味道吸引過來，直呼好臭，讓他笑開懷，莊浚勝說，大家算是臭味「香」投啦，都是為了媽祖在努力，讓香燈腳跟著媽祖進香同時，也能讓大家感受到彰化人濃濃的人情味。