五月天11日在武吉加里爾國家體育場舉辦「好好好想見到你」演唱會。（相信音樂提供）

五月天相隔六年再度到馬來西亞開唱。（相信音樂提供）

白安擔任五月天「好好好想見到你」嘉賓合唱〈人生海海〉。（相信音樂提供）

白安與傻子與白痴擔任開場嘉賓。（相信音樂提供）

五月天11日在馬來西亞武吉加里爾國家體育場開唱，與4萬名歌迷同歡，雖然下雨，歌迷熱情不減，五月天使勁全力唱好唱滿，唱了近40首歌，唱到11點半，並且獻上劉若英、白安雙嘉賓，全場嗨翻，輕快鐵武吉加里爾站也特別延長營業時間到凌晨1點。

五月天邀請師妹白安合唱〈人生海海〉，接著，在嘉賓任意門再度打開前，燈光再度失控，阿信滿懷疑惑地說：「為什麼今天燈光怪怪的，看一下燈光師是不是換人，你是不是新來的？」阿信直接走到燈控區看是哪個新夥伴，沒想到竟然是即將展開「飛行日」演唱會的劉若英，上回劉若英在桃園「諾亞方舟」當五月天的字幕，這回她化身為燈光師，隱身在燈控區控燈，並上台與五月天一起合唱〈後來的我們〉、〈後來〉。

劉若英透露自己很久沒來馬來西亞，所以請五月天帶她來見見大家，希望未來有機會在馬來西亞開唱，在這之前3月25日她將在新加坡星宇表演藝術中心舉辦「飛行日巡迴演唱會」。

阿信看過劉若英小巨蛋演唱會，讚賞不已，他說：「劉若英經典的歌很多，有〈成全〉、〈成全〉，還有〈成全〉。」笑稱強調〈成全〉是劉若英的歌，最後還加碼清唱〈成全〉，歌迷也跟著大合唱。

五月天相隔6年到大馬開唱，石頭表示，在過海關時，海關人員雖然不會華語，但對他說出了「mayday」，還比了彈吉他的手勢，感謝大家沒有忘記五月天，還越來越多人喜歡五月天。怪獸感觸良多：「感受最深刻的是，大家聲音變大、熱情也變多了，老實說站上台聽到大家聲音，覺得五月天像國際巨星，那是因為是你們，你們是國際巨星的粉絲。」

阿信開玩笑說：「我剛才去換衣服，大家看到我加了圍巾，覺得今天還有點冷，不知是天氣不夠暖，還是大家熱情還不夠，唱到沙啞不算什麼，唱到脫光光，我不確定會不會，若大家熱情的話……。」此話一出，全場大喊「脫掉」，怪獸立馬道出重點：「聲波無法控制阿信的圍巾，要用溫度。」

而今年五月天大開任意門模式，3月29、31日、4月1、2日將於高雄世運主場館舉辦「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」，4月14、15、16、21、22、23日將飛到香港中環海濱活動空間舉辦「五月天好好好想見到你演唱會」，在不同城市、不同曲目、不同舞台，不斷切換，即使辛苦五月天也甘之如飴。