新竹市政府發出行程通知，新竹市長高虹安13日將出席竹市首座社宅「中雅安居」開工祈福活動，遭民進黨新竹市議員楊玲宜批評，中雅安居去年底已辦過動工典禮，不該花納稅錢重複辦動工。對此，市府12日澄清，此為錯誤資訊，典禮為營造單位主辦，高虹安僅受邀參與為開工祈福。

中雅安居位於經國路與延平路交叉口，由國家住宅及都市更新中心與新竹市政府共同合作，總工程預算超過32億，採雙塔設計，每棟地下3層、地上21層，總戶數740逾戶。

前市府於去年10月17日舉辦中雅安居開工動土典禮，當時包括內政部、住都中心、國防部政治作戰局代表，以及市府人員、多名市議員及里長皆有出席。而近日市府發出行程通知，高虹安13日上午將出席中雅安居開工祈福活動。

市議員楊玲宜在臉書發文，質疑市府重複辦理動工典禮，有浪費公帑之虞，她說，「去年底的動工典禮不是動工，只要沒有高虹安出席都不能算數」，她也貼出去年動工新聞，指市府同一個工程，竟重複辦理動工典禮，難道主計處核銷過得了？若審核過，市府相關承辦同仁都有嚴重失職。

楊玲宜也批評高虹安「收割、膨風」，應該用心辦正事，不要再作秀，並表示新竹人辛苦繳的納稅錢不能這樣亂花，也擔心新竹市將陷入黑暗停滯期。

對此，新竹市政府發言人施淑婷駁斥，楊玲宜指市府重複舉辦開工典禮為「烏龍爆料」，2月13日是營造廠於開工前的祈福儀式，目的是祈求工程順利平安。

施淑婷強調，市府為受邀單位，高虹安也將親自出席觀禮祈福，新竹市府並未支付任何費用，也請楊玲宜公開指控前，應善盡民意代表查證之責任，勿以不實謠言混淆民眾視聽，嚴重打擊市府基層公務人員名譽。

市府指出，中雅安居社宅於去年10月17日由中央住都中心舉辦開工典禮後，並無進行任何興建工程，廠商於去年12月申報開工，將於2月13日開始全面動工，材料及工務所將陸續進駐，採預鑄工法，預計2026年第4季竣工。

完工後將為新竹市民提供640戶社會住宅，另也同步規畫設置非營利幼兒園、日照中心等，創造全齡友善的居住環境。市府表示，居住正義為新竹市民關注的議題，新竹市未來也將尋找土地，與住都中心合作，興建提供只租不售的社會住宅，希望能平抑新竹地區房價，實現居住正義。