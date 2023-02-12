即時反映全球集裝箱市場運價的波羅的海指數(FBX)顯示，全球貨櫃航運即期費率自2022年9月高峰以來顯著下滑，亞洲至美國的40呎櫃即期航運費率崩潰逾80％，國內大型航運業者之信評機構中華信評預期，中華信評評估業者之一的萬海航運，以壓力情境來假設，綜合運價費率將從2022年的高點下跌約80％，將回跌至2019年新冠肺炎疫情爆發前的水準。

面臨如此遽幅的跌價，中華信用表示，萬海航運面臨的海運運價費率新環境，將靠淨現金部位創造公司財務結構上的緩衝空間。

萬海航運的長、短期信用評等為twA、twA-1，信評展望「穩定」，在新冠疫情期間因飆升的實體產品需求及海運壅塞，使得運價費率創下歷史新高，公司方在兩年期間累積較高的現金部位。中華信評認為，增加的現金部位大幅提升了萬海航運的資本結構，使其得以免於受到未來幾季運價費率進一步下跌的影響。

中華信評提醒，萬海航運目前仍可維持淨現金部位；假設綜合運價費率一旦驟跌90％以上、無法轉嫁至少60％的增加成本，其來自本業的現金流量將轉為負數，也將導致該公司產生淨借款部位。

中華信評預判， 萬海航運2023年的綜合運價費率將從2022年初的歷史新高下跌約50％，且將於2024年進一步下跌5％至10％。由於與遠洋航線相比，亞洲區間航線的供需狀況較為平衡，因此萬海航運在亞洲區間航線的運價費率下降幅度應會較小。

同時，中華信評假設，2023年的燃油成本將從2022年時的每噸680美元至720美元，下降至每噸580美元至620美元，對於航運業的成本支出能有些助益。 不過，長期市場景氣下挫或來自大型同業的激烈競爭，將導致萬海航運獲利能力持續疲弱，公司的信用評等可能會面臨壓力。