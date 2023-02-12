俄烏戰爭仍戰得火熱，為確保北約在戰爭期間保持穩定，北約組織（NATO）將再延長祕書長史托騰柏格的任期至2024年4月，並在未來幾周作出決定。

路透社援引德國《星期日世界報》報導指出，由於史托騰柏格「傑出成就」，北約成員國決定把他的祕書長任期從原本的今年9月30日，延長至2024年4月，以保證北約在俄烏戰爭的穩定。有關消息表示，北約30個成員國一致達成這項非正式協議，他們希望史托騰柏格能主持2024年4月在華盛頓舉行的北約75週年紀念峰會後，再卸任。

史托騰柏格原是一位經濟學家，曾在2000年至2001年及2005年至2013年擔任挪威首相，也曾任該國財政部長及能源部長，亦是過去挪威勞工黨領袖。

目前尚不清楚誰將接替史托騰柏格，但西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）和英國國防部長華勒斯（Ben Wallace）呼聲極高，是該職位的繼任人選。