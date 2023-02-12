籃網打掉重建，總管公開承認失敗之後，早一步離開籃網的七六人球星哈登（James Harden）向媒體表示，大家都看錯他了，他並不是那個瘋狂的人，他只是早一步看出事情不對勁。哈登2021年1月在四方交易之中被火箭送去籃網，2022年2月被籃網送去七六人，同年7月與七六人簽約2年6864萬美元。

七六人前役打敗籃網之後，哈登在更衣室被媒體問到，是否有預感杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）都會離開籃網，哈登說：「是的，我當初並不是毫無理由就走的，就像我在火箭雖然沒機會拿冠軍，但我在那裡感到很舒適。無論如何我為籃網感到高興，他們換到了很好的資源。」

哈登表示，回想起在籃網和厄文、老戰友杜蘭特合作的過程，他感覺「很挫折」，他們根本沒什麼機會一起上場，不過分了就分了吧，他祝福大家都能在新球隊繼續前進。

對於為何不喜歡籃網，哈登指出：「那裡有許多障礙，那很多是內部的事，我不會在媒體上說出來的，那是促使我做出決定的原因之一。從今天看來，我不是那個瘋狂的人了，我不是媒體口中那個半途而廢的人了。我當初知道這一切是怎麼回事，我不想在這裡攪和下去，我只是想要快樂打籃球，（籃網）他們現在也有了全新的陣容。」厄文轉隊後也表示籃網高層「不透明」讓他很挫折，同樣不願言明內部的情況。