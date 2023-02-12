新竹林管處完成拉拉山31株巨木DNA分子遺傳技術檢測，因有合併木情形，研判部分樹齡沒那麼老。（新竹林管處提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市復興區的拉拉山巨木區將轉型成為國家森林遊樂區，為讓遊客更深入當地地景、生態與人文，新竹林區管理處進行園區環境改善，工程目前進入收尾階段，預計4月下旬開園營運。另配合轉型，林管處委託嘉義大學團隊完成31株巨木的DNA分子遺傳技術檢測，初步檢測部分巨木因有合併木情形，研判樹齡可能沒那麼老將有所調整。

轉型升級後的拉拉山國家森林遊樂區有81.59公頃，海拔1400到1900公尺，因園區內未能提供住宿，新竹林區管理處因此串聯復興區環保旅宿，輔導升級住宿體驗與餐飲品質，並建置交通、導覽功能，並與羅浮高中合作學生也進入實境導覽培訓，未來畢業可投入增添人力，既可讓遊客深入了解生態，也能提振當地經濟。

新竹林區管理處育樂課長周以哲說，在園區環境升級部分，包含巨木區林道改善、入口意象、導覽解說牌更新、遊客中心轉型與無障礙環境營造，工程陸續告一段落，預計在今年4月下旬對外營運，至於票價部分將另行公告。

他說，過去阿里山神木區就有做過巨木DNA分子遺傳技術檢測，新竹林區管理去年也委請嘉義大學團隊，分別從紅檜、扁柏取出DNA樣木分析比對，因相同樹種會有合併木情形，藉此重新推估巨木的結構與樹圍，進一步可推算出較精確的樹齡，目前31株巨木檢測已告一段落，將進一步審查資料確認，預定3月上旬提出巨木群檢測完整報告。