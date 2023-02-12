台大前校長管中閔卸任後，在臉書上陸續揭露當年台大校長遴選結果公布後，遭政府打壓迫害的過程，管中閔今最新PO文，指5年前教育部以各種理由拒絕接受校長遴選的結果，但時任教育部政務次長的姚立德就是遴選委員，完全清楚過程中所有細節，教育部有問題時不問自己的次長，卻用行政手段拖延校長的聘任，痛批教育部不僅沒有嘗試停止紛爭，反而推波助瀾。

管中閔今天在臉書表示，從2018年台大校長遴選結果宣布後開始的所有攻擊，目的都是阻止他在2月1日就任台大校長，但他不願在政治恐怖攻擊下低頭，而遴選委員會也始終堅持立場，屹立不搖。

管中閔指出，在這個時刻，教育部不僅沒有嘗試定紛止爭，反而推波助瀾。從1月16日到2月9日，教育部以各種理由，包括經媒體報導、據報載等，7次行文台大，要求調查後回覆。但不論台大和遴選委員會如何說明，教育部仍拒絕接受遴選結果。

管中閔說，其實時任教育部政務次長的姚立德就是遴選委員，完全清楚過程中的細節；結果教育部有問題時不問自己的次長，卻用行政手段拖延校長的聘任。這種操作手法，令人失望且憤怒。

為了解決爭議，遴選委員會於1月31日開會，按照教育部的要求逐一檢視並釐清遴選過程中可能的疑點，然後再次對遴選結果作出當選資格無疑義的決議。即使決議如此明確，與會的遴選委員，包括教育部次長姚立德都簽字同意這次的決議，教育部依然拒不發聘，但也不敢正式駁回台大聘任校長的要求。

管中閔表示，原先預計2月1日就任台大校長就這樣過去了，兩天後晚上回家，看到一則攻擊他的網路新聞，是台大一位劉姓教師所說，也是過去和之後許多指控的發動者，讓他瞬間怒火上升，胸口劇痛，又過4天發現左眼眼前出現一泡積水，且積水逐漸增加，幾乎擋住半個眼睛，卻一直拖著沒去檢查，2 月 10 日他走在路上幾次踩空，幾乎摔倒；發現已經無法正確判斷路面的高低，眼睛真出了大麻煩。

管中閔表示，到醫院門診檢查後，醫師告訴他左眼情況很糟，視網膜快全部掉下來了，確定是視網膜剝離，必須立刻開刀；管中閔寫道「我不是深度近視，不屬於視網膜剝離的的高危險群，而白內障手術後幾次檢查也確定雙眼狀況良好，醫師們很詫異我竟突然出現這個狀況。對此唯一能想到的解釋就是：壓力過大。」

管中閔說，之後做了眼睛手術，過程中醫師注意到他的心電圖出現不正常的跳動，研判之前他在家胸口劇痛恐是發生短暫的心肌痙攣，這也是他第一次體會到，原來小說中所寫的「急怒攻心」真的可能發生。